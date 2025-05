Inovando no meio sertanejo, Open Mé lança o EP "Open Mé Ao Vivo em Goiânia - Vol. 1" Projeto conta com as participações das duplas Abel e Benício, Dan Cândido e Matheus e Kelvin e Gustavo Cartão de Visita|Do R7 17/05/2025 - 17h43 (Atualizado em 17/05/2025 - 17h43 ) twitter

Projeto conta com as participações das duplas Abel e Benício, Dan Cândido e Matheus e Kelvin e Gustavo

Confira: https://smb.lnk.to/ OpenMeVol1

Assista: https://youtu.be/ vWWF9aiAsyY?si= 39wqBsYBEJ3NlnJJ

O selo musical Open Mé dá o pontapé inicial ao seu novo projeto com o lançamento do EP "Open Mé Ao Vivo em Goiânia – Vol. 1". Um trabalho que resgata a essência do Sertanejo Universitário ao mesmo tempo em que atualiza e moderniza o gênero com influências eletrônicas, o eletronejo e novos elementos sonoros. Gravado ao vivo em Goiânia, berço do sertanejo moderno, o EP chega com quatro faixas que ilustram bem o espírito ousado do selo. A faixa-foco “Os Universitários”, interpretada pelas duplas Abel e Benício, Dan Cândido e Matheus e Kelvin e Gustavo, traz uma produção com uma batida contagiante e mergulha nas vivências típicas da vida acadêmica, uma narrativa que conversa diretamente com a juventude universitária brasileira.

‌



André Piunti, jornalista e influenciador digital, estudioso do meio Sertanejo, detalhou a proposta do Open Mé de renovar a música sertaneja:

A música sertaneja não havia presenciado, em nenhum momento de sua história, um público tão abrangente quanto o atual.

‌



De crianças até os mais idosos, o sertanejo atinge grande parte dos brasileiros nas mais diversas faixas etárias e classes sociais.

Se a gente comemora por um lado, por outro é necessário algum cuidado: é preciso ter cabeça aberta para entender que as gerações possuem gostos diferentes e a gente, por mais fã que seja, nunca vai compreender a totalidade do movimento.

‌



Um exemplo que mostra a renovação musical é o projeto “Open Mé”, uma label da Golfão Produções que traz três duplas da mais nova geração da música sertaneja: Abel e Benício, Kelvin e Gustavo e Dan Cândido e Matheus

Juntas, gravaram em Goiânia um projeto com 31 faixas. Entre faixas inéditas e o resgate de grandes sucessos, há um ponto importante: o chamado “eletronejo”, uma mistura de música tradicional, raiz, com música eletrônica. Sendo mais direto, Tião Carreiro remixado.

É uma forma nova, jovem, de mostrar a tradição sertaneja a um público universitário. É, de certa forma, o renascimento do “sertanejo universitário”, movimento que deu origem a esse mercado imenso de hoje.

Ah, e caso você não tenha entendido o significado da palavra “Mé” no título do projeto, não tem problema, tem a ver também com a geração.

“Mé” é uma bebida universitária de preço bastante acessível, para que o jovem possa se divertir sem gastar o que não tem. Trata-se de uma mistura de vodka com suco artificial em pó, permitindo outras misturas dependendo de quem está fazendo o drink. Em algumas regiões há quem chame também de “suco Gummy.”

É um mundo novo, uma geração nova que vem chegando e fazendo questão de defender a música sertaneja. O gênero musical que mais se renovou em quase 100 anos de história começa a dar novas caras mais uma vez.

Sobre Open Mé

"Open Mé Ao Vivo em Goiânia – Vol. 1” é apenas uma amostra do que o Open Mé tem preparado: ao todo, o projeto conta com 31 faixas gravadas ao vivo, sendo 13 inéditas do sertanejo, 12 eletronejos e seis regravações de modas de viola adaptadas para as pistas, todas com vídeos oficiais.

Mais do que um álbum, o Open Mé é um movimento cultural que já envolve mais de 110 agremiações universitárias pelo Brasil. Através de sua label de festas itinerante, o selo promove experiências ao vivo que conectam diretamente com o público jovem e digital, sedento por música, lifestyle e inovação.

As vozes das duplas Dan Cândido e Matheus, Abel e Benício e Kelvin e Gustavo dão identidade, energia e carisma a esse projeto, consolidando o Open Mé como uma das apostas mais promissoras do mercado sertanejo atual. Além do projeto coletivo, cada dupla também prepara álbuns solo com pelo menos oito faixas inéditas para lançamento ainda este ano.

O selo Open Mé, criado pela Golfão Produções, funciona como uma plataforma de lançamento contínuo de conteúdo sertanejo, mesclando tradição e inovação para manter o público sempre conectado. Com foco total no cenário universitário e no mercado sertanejo, o projeto se apresenta como um canal direto entre artistas, público e marcas, oferecendo alta relevância cultural, engajamento orgânico e potencial de viralização.