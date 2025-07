"Ivete Clareou": confira detalhes sobre locais e compra de ingressos para turnê de Ivete Sangalo Com venda pelo site da Ingresse, a partir das 12h do da próxima terça-feira, o projeto passa por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de... Cartão de Visita|Do R7 06/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 06/07/2025 - 00h16 ) twitter

Com venda pelo site da Ingresse, a partir das 12h do da próxima terça-feira, o projeto passa por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre

Cartão de Visita - Entretenimento

As vendas de ingressos para "Ivete Clareou", turnê inédita de Ivete Sangalo para homenagear o samba, começam na próxima terça-feira (08/07), às 12h. Os ingressos serão divididos entre os setores open bar e arena e comercializados no site oficial da Ingresse: https://ingresse.com/ iveteclareou/. A turnê conta com o patrocínio e apoio da 99, marca que reforça sua parceria com a cantora.

"Ivete Clareou", projeto idealizado e executado por Super Sounds e IESSI, tem estreia marcada para o dia 25 de outubro, em São Paulo, no Jockey Club. Em seguida, passará por Belo Horizonte (01/11), na área externa do Mineirinho, e Rio de Janeiro (22/11), na Marina da Glória. Já em Salvador (30/11), o show será realizado no Wet, o encerramento será em Porto Alegre (13/12), no Parque Harmonia.

O lançamento do projeto reforça a versatilidade da trajetória de Ivete Sangalo. Criada para promover uma imersão no universo do samba, a turnê transforma o palco em um espaço para celebrar a história de um dos ritmos mais tradicionais e populares do Brasil, homenageando grandes nomes da música brasileira.

‌



Recentemente, a artista revelou que repertório da nova turnê contará com releituras de clássicos do samba e grandes sucessos do pagode, além de músicas inéditas que deverão ser lançadas ao longo dos próximos meses. Ivete mergulha nesse universo inspirada por Clara Nunes – inclusive no nome do projeto, que está à frente desde o início. O conceito da turnê nasce de um desejo da cantora: “o samba pulsa em minhas veias.”

Para mais informações e atualizações sobre o projeto, acompanhe o perfil de Ivete Clareou no Instagram.

‌



SERVIÇO — TURNÊ “IVETE CLAREOU”



25/10 – São Paulo – Jockey Clube

01/11 – Belo Horizonte – Área Externa do Mineirinho

‌



22/11 – Rio de Janeiro – Marina da Glória

30/11 – Salvador – WET

13/12 – Porto Alegre – Parque Harmonia

Início das vendas: 08/07, às 12h

Site: https://ingresse.com/ arraialestrelado/

Mais informações: https://www.instagram.com/ iveteclareou/