JADE lança novo single "Plastic Box" A superestrela global da música JADE está de volta com seu novo single, “Plastic Box” Cartão de Visita|Do R7 24/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assista: https://youtu.be/Vn4mni6GJD0? si=GPDoVzEctV6eCUvz

A superestrela global da música JADE está de volta com seu novo single, “Plastic Box”. Escrita por JADE ao lado de GRADES e Lauren Aquilina, e coproduzida por Oscar Görres, a faixa é uma canção pulsante de electro synth-pop sobre ciúmes e emoções irracionais.

JADE comenta: “‘Plastic Box’ fala sobre aquela insegurança irracional e tóxica que sentimos ao pensar nos relacionamentos passados do nosso parceiro, mesmo sabendo que todo mundo tem um passado. É uma música pop feliz-triste e uma das minhas favoritas que já escrevi.”

A faixa faz parte de seu aguardado álbum solo de estreia, “THAT’S SHOWBIZ BABY!”, que será lançado em 12 de setembro e conta com colaborações de grandes nomes da música, como Mike Sabath, Lostboy, Cirkut, RAYE e Pablo Bowman.

‌



JADE também anunciou recentemente as datas de sua primeira turnê solo no Reino Unido e na Irlanda, “THAT’S SHOWBIZ BABY! – THE TOUR”, que já está completamente esgotada. Ela se apresentará em outubro e novembro nas cidades de Dublin, Belfast, Brighton, Manchester, Glasgow, Leeds, Birmingham, Bournemouth e Newcastle, encerrando a turnê na prestigiada Roundhouse, em Londres.

A artista já acumula 190 milhões de streams em sua carreira solo, em apenas 10 meses. Recentemente, fez apresentações aclamadas no Big Weekend da Radio 1 e no festival Mighty Hoopla, onde também cantou “Plastic Box”, recebendo reações entusiasmadas do público. JADE foi indicada ao prestigiado Prêmio Ivor Novello na categoria Melhor Canção Contemporânea por seu single solo de estreia, “Angel Of My Dreams”, e fará um show especial com orquestra completa no BBC Proms, em Newcastle, no dia 25 de julho.

‌



JADE foi uma das grandes vencedoras do BRIT Awards deste ano, levando o prêmio de Artista Pop e protagonizando a apresentação mais memorável da noite com “Angel Of My Dreams”. O vídeo da performance já ultrapassou 2 milhões de visualizações. O The Guardian descreveu como “Uma apresentação ao vivo episódica tão peculiar que roubou a cena”, enquanto a NME afirmou que foi “Uma performance teatral impressionante”. Já a Clash Magazine classificou como “uma das maiores performances da história do BRIT Awards”.

JADE encerrou 2024 vencendo o prêmio Trailblazer no Rolling Stone UK Awards e estampando a capa da revista. Também apareceu em diversas listas de Melhores do Ano. “Angel Of My Dreams” foi eleita a canção nº 1 de 2024 pela DIY Magazine e entrou no Top 10 de The Guardian, DORK, Clash e NME. A Dazed nomeou o videoclipe da faixa como “vídeo do ano”.

‌



“Angel Of My Dreams” também foi um enorme sucesso comercial. A música já soma mais de 100 milhões de streams, estreando no 7º lugar do UK Official Singles Chart — a terceira maior estreia de um artista britânico no ano passado. O videoclipe foi o mais assistido do YouTube por 10 dias consecutivos e já acumula 13 milhões de visualizações. A faixa permaneceu por dois meses no Top 20 do UK Singles Chart.

Desde então, JADE lançou mais quatro faixas: “Midnight Cowboy”, um groove sensual com baixo marcante sobre libertação sexual; a elegante e dançante “Fantasy”, com videoclipe dirigido pelo icônico David LaChapelle; o hino ousado “IT girl” e a dramática e eletrizante “FUFN”.

Neste verão europeu, JADE se apresentará em diversos festivais, incluindo Glastonbury, All Points East, TRNSMT e o Montreux Jazz Festival, na Suíça.