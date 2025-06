João Rock 2025: celebração da potente música brasileira teve mais de 40 atrações em 14 horas O João Rock 2025 reuniu cerca de 60 mil apaixonados por música brasileira em um festival memorável em Ribeirão Preto/SP Cartão de Visita|Do R7 16/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h36 ) twitter

O João Rock 2025 reuniu cerca de 60 mil apaixonados por música brasileira em um festival memorável em Ribeirão Preto/SP

Com mais de 40 atrações distribuídas em cinco palcos, a 22ª edição do evento destacou a riqueza da música brasileira por meio de encontros inesquecíveis, shows de despedida emocionantes, encontros e reencontros, e também a revelação de novos talentos da cena nacional.



O emblemático Palco João Rock foi cenário para os espetáculos de grandes nomes brasileiros, como Maneva, Cidade Negra, Barão Vermelho, Marcelo Falcão e Nando Reis. Em um show provocativo, o BaianaSystem levou ao público suas músicas com letras críticas, como “Cabeça de Papel”, “A Mosca” e “Sulamericano”, fez roda punk, feat com BNegão e finalizou a noite com um coral de crianças ao som de “Batukerê - Toda fé de Salvador”.

Assim como o Planet Hemp, que tocou grandes sucessos da banda com Marcelo D2 e BNegão dividindo os vocais e ainda recebeu as participações especiais de Seu Jorge e BaianaSystem no show que encerrou o evento.

A apresentação do grupo Cidade Negra também foi especial, já que contou com a participação inédita de integrantes do projeto mundial Playing For Change. Outra surpresa foi quando Toni Garrido convidou: “vamos brincar?”, e chamou o cantor Rael, Sandro Dias - o ‘Mineirinho’ -, e o skatista mirim Pietro, de 11 anos, para uma performance ao vivo com os skates durante a música “O Erê”.

‌



O público também se emocionou com o Natiruts, que anunciou o fim da carreira neste ano e trouxe sua turnê de despedida para o evento. “É importante celebrar o passado e planejar o futuro, mas o que importa é que tudo vai dar certo”, afirmou o vocalista Alexandre Carlo.



Já Nando Reis, que celebrou os mais de 40 anos de carreira com a turnê “Nando Hits”, fez uma homenagem especial para sua grande amiga e parceira musical, Cássia Eller, cantando o clássico “O Segundo Sol”.

O Palco Brasil apresentou o Baile da Black Music, em uma homenagem ao estilo. O festival trouxe artistas consagrados como Sandra Sá, Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon, Max de Castro e Wilson Simoninha com o Baile do Simonal, além de Seu Jorge, para a festa que celebrou a música preta e seu legado. Nos intervalos entre as bandas, o Projeto Petróleo, com Eduardo Brechó e DJ Nyack tocou no backstage para os artistas, bandas e convidados, celebrando a festa black em sua essência também nos bastidores.

‌



Um dos pontos altos foi o show de Tony Tornado e Banda do Síndico. Aos 95 anos, o cantor, compositor e ator cantou seus maiores sucessos, como “Sou Negro”, “Me Libertei”, “Podes Crer, Amizade” e “BR-3”, além de entoar hinos que ficaram famosos com a voz de Tim Maia, ao lado do grupo musical que o acompanhou durante toda a sua trajetória. Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé também se apresentaram no Palco Brasil.

O Palco Aquarela foi um espaço plural, que recebeu artistas prestigiadas como Vanessa da Mata, Ana Cañas, Carol Biazin e Melly com Sued Nunes, reverenciando o feminino. O encontro entre Zélia Duncan e Paulinho Moska foi repleto de animação e emoção. “Uma celebração de amizades, isso é o que é um festival”, enfatizou Moska durante a apresentação.

‌



Já o Palco Fortalecendo a Cena trouxe novos nomes da música nacional, com apresentações de revelações nacionais como Duquesa, Yunk Vino, Drik Barbosa com Budah e Cristal, Kayblack e MC Cabelinho.

Uma novidade que reuniu os amantes do rock independente foi o Palco Eisen Rock, que trouxe Banda M.I.L.A, Versão Dois, Venere Vai Venus, Banda Sheik e DJ Rodrigo Mod em apresentações eletrizantes que cativaram o público.

As ativações de marcas enriqueceram a experiência do público, com destaques para uma roda-gigante e a rampa Half Pipe do Banco do Brasil, comandada pelo hexacampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho; roleta de prêmios do MGM Bet; Coke Studio da Coca-Cola; tirolesa da Mike’s; espaço de O Boticário; totens para carregamento de celulares; show de drones da Unaerp; espaço temático do Jack Daniel’s; além de ações voltadas ao bem-estar de Libresse, Pipizito e Smoking.

Em sua 22ª edição, o Festival João Rock 2025 reafirmou, em 14 horas de música, paz e diversão, seu compromisso em celebrar a música brasileira, proporcionando uma experiência cultural rica e inesquecível para fãs do Brasil inteiro.

QUEM ESTEVE NO JOÃO ROCK 2025

Palco João Rock: Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Rael convida FBC e Rincon Sapiência, Cidade Negra, Maneva, Batalha da Aldeia, Venere Vai Venus - Vencedora do Concurso de Bandas do João Rock.

Palco Brasil – Edição Baile da Black Music: Seu Jorge, Sandra de Sá, Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon, Baile do Simonal, Tony Tornado e Banda do Síndico, Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé, School of Rock.

Palco Aquarela: Vanessa da Mata, Carol Biazin, Ana Cañas, Zélia Duncan com participação especial de Paulinho Moska, Melly com participação especial de Sued Nunes.



Palco Fortalecendo a Cena: Duquesa, Yunk Vino, Drik Barbosa convida Budah e Cristal, Kayblack, Cabelinho, School of Rock.

Palco Eisen Rock: Banda M.I.L.A, Versão Dois, Venere Vai Venus, Banda Sheik e DJ Rodrigo Mod.