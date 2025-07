Jorge Aragão e Tiee fazem encontro de gerações do samba no Espaço Unimed Dois grandes nomes do samba juntos no Espaço Unimed: Jorge Aragão e Tiee dividem o mesmo palco em noite histórica Cartão de Visita|Do R7 29/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h37 ) twitter

O Espaço Unimed, uma das casas de shows mais importantes de São Paulo, será palco, no dia 1º de agosto, de um encontro que promete marcar época. Uma noite, dois shows! Duas gerações do samba se unem em um único palco: Jorge Aragão, ícone do gênero, e Tiee, um dos principais representantes da nova safra, se unem para uma noite de celebração da música brasileira em sua forma mais autêntica.

O samba é movimento, memória e emoção. O espetáculo “Sucessos do Samba” apresenta os dois shows completos de Jorge Aragão e Tiee. Dois grandes nomes do samba que, com sua música, traduzem a alma e o poder popular do gênero. Um encontro de duas gerações que seguem levando o samba a novos públicos, mantendo viva a tradição e renovando a força dessa música que é a cara do Brasil.

Com cinco décadas dedicadas à música, Jorge Aragão é uma verdadeira lenda viva do samba. Aragão chega a São Paulo embalado pelo lançamento do álbum “Herança”, disponibilizado recentemente nas plataformas de áudio, reafirmando sua capacidade de dialogar com o presente sem abrir mão da poesia e do samba de raiz que marcam sua obra. Autor de clássicos que marcaram gerações — como “Coisinha do Pai”, “Moleque Atrevido”, “Lucidez” e “Eu e Você Sempre” —, sua obra também foi eternizada nas vozes de Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho e tantos outros. Sua trajetória é sinônimo de talento, elegância e poesia. O Poeta do Samba traz para o Espaço Unimed os 50 anos de uma trajetória única e na bagagem um repertório de sucessos, história e muito samba de qualidade.

Tiee, por sua vez, representa a renovação do samba com frescor, talento e autenticidade. Indicado ao Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com o álbum “Subúrbio (Ao Vivo)”, que possui mais de 87 milhões de reproduções, Tiee tem mais de 20 anos de carreira e como compositor já foi gravado por nomes como Arlindo Cruz, Péricles, Ferrugem, Bom Gosto, Pixote, Thiaguinho, Belo, entre outros. Sua musicalidade conecta o tradicional e o moderno, cativando fãs de todas as idades.

Tiee vai apresentar no palco do Espaço Unimed o show “Samba Pro Meu Povo”, nome do DVD que possui mais de 240 milhões de reproduções nas plataformas digitais. No repertório, sucessos autorais como "Acende o Celular", “Porradão”, "Modo Avião", “Quem”, “Cachorrinho”, O Som do Tambor”, “Moça” e “Unilateral”, composição presente no audiovisual “Subúrbio no Engenhão (Ao Vivo)”.

Realizando dois shows distintos, essa união dos cantores na mesma noite e no mesmo palco é mais do que uma apresentação: é um encontro de gerações, estilos e histórias que se entrelaçam em nome do samba. No repertório, o público poderá esperar clássicos consagrados, sucessos recentes e surpresas pensadas especialmente para essa ocasião única. Compartilhando a mesma noite, Jorge Aragão e Tiee proporcionarão ao público uma experiência única no Espaço Unimed. Mais do que um espetáculo, será uma verdadeira celebração da diversidade, da história e da permanência do samba. Duas gerações, dois estilos e um mesmo sentimento: a música como resistência, festa e afeto. Garanta seu ingresso.

Serviço: Jorge Aragão e Tiee no Espaço Unimed

Data: 1º de agosto de 2025 (sexta-feira)

Horário: Abertura da casa: 20h | Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP

Ingressos: À venda pelo site www.ticket360.com.br ou na bilheteria do Espaço Unimed

Valores: Setor Platinum R$ 440,00 (inteira) e R$ 220,00 (meia-entrada) | Setor Azul Premium R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia-entrada) | Setor Azul R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia-entrada) | Setores A, B, C e D R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia-entrada) | Setores E, F e G R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia-entrada) | Setores I e J R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada) | Camarote A R$ 380,00 | Camarote B R$ 320,00

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - 01156-000, Barra Funda - São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: www.espacounimed.com.br