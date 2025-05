Jú Márques leva seu show para o “Rancho do Maia” Na próxima terça-feira, 20, a cantora agita o reality show de Carlinhos Maia com uma apresentação icônica Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 19h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h04 ) twitter

Na terça-feira, 20, Jú Márques invade o “Rancho do Maia” com todo o seu carisma e talento para entregar aquilo que ela faz de melhor: sua inconfundível seresta! A cantora leva sua voz marcante e repertório apaixonado para embalar a noite no reality show promovido por Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores digitais do país.

Escolhida a dedo para fazer parte da programação musical da festa, Jú é uma das artistas selecionadas pessoalmente por Carlinhos para animar os convidados e o público que acompanha cada detalhe do programa. Sua apresentação promete ser marcada por muita emoção, interação com os participantes e, claro, músicas que irão tocar o coração de todo mundo presente no Rancho.

A artista, que recentemente lançou o “Seresta Internacional”, escolheu um repertório repleto de seus aclamados hits para animar o evento. Dentre as selecionadas, “Always”, que não poderia ficar de fora. A queridinha dos fãs de Jú, que soma mais de 4.2 milhões de streams, promete ser um dos grandes destaques da apresentação.

“Foi uma honra enorme ser convidada pelo Carlinhos pra cantar no Rancho! Poder levar minha seresta pra esse espaço tão cheio de energia e emoção vai ser especial demais. Irei cantar com o coração e entregar tudo de mim, e ver os participantes cantando junto, vai ser emocionante. Vai ser uma daquelas noites que a gente leva pra vida, sabe? Só gratidão pela oportunidade de fazer parte desse momento e por ter minha música ecoando em um projeto tão bonito como esse!”, declarou a cantora.

“Seresta Internacional” é a nova aposta de Jú Márques, considerada uma das vozes ícones da internet. O projeto foi gravado no dia 27 de março, na Feira Central de Ceilândia, no Distrito Federal, e contou com a presença do público aberto, criando um cenário descontraído. O audiovisual possui oito regravações internacionais, dentre elas a clássica “I Will Survive”, e quatro nacionais, como a icônica “Garçom”, de Reginaldo Rossi.