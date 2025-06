Kapo apresenta seu segundo álbum de estúdio, "Por si alguien nos escucha" Nome em ascensão na música latina, ele compartilha uma coleção ousada e emotiva que reflete seu crescimento, estilo e profundidade... Cartão de Visita|Do R7 25/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h36 ) twitter

Nome em ascensão na música latina, ele compartilha uma coleção ousada e emotiva que reflete seu crescimento, estilo e profundidade emocional

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute: https://kapo.lnk.to/ PorSiAlguienNosEscucha

“Por si alguien nos escucha”, o novo álbum de Kapo, é mais do que um título — é uma declaração de intenção, um convite para ouvir com o coração. Com participações especiais de Manuel Turizo, Rels B, Yandel, Ryan Castro, Lion Fiah e Feid, o álbum capta a evolução de um artista que assume de vez seu momento — criativamente destemido, emocionalmente centrado e musicalmente ousado.

Eleito Artista Revelação do Ano no Premios Lo Nuestro e no Premios Heat 2025, Kapo segue entregando músicas que falam diretamente à alma. “Este álbum é uma coleção de histórias, ritmos e momentos crus. É a forma como compartilho minha verdade com quem estiver disposto a ouvir”, afirma o artista.

A faixa foco é “X Ti”, colaboração com o também colombiano Feid. O projeto de 15 músicas transita entre vulnerabilidade, dança e introspecção — ancorado por sucessos virais como “Ohnana” e “Uwaie”, que Kapo credita como as músicas que definiram seu som. “Essas faixas foram o início de tudo. Elas me deram uma identidade musical que ainda representa quem eu sou hoje”, explica.

Tracklist – Por si alguien nos escucha

Hacía Falta Yo

2. Ohnana

3. Ruff

4. ILY (feat. Myke Towers)

5. UWAIE

6. Baúl de los Recuerdos PART-1 (feat. Yandel)

7. Korazong

8. X Ti. (Feat. Feid).

9. Aloh Aloh

10.Carita Angelikal (feat. Rels B)

11.Antes (feat. Manuel Turizo)

12.Donde (feat. Ryan Castro)

13.Medicina (feat. Lion Fiah)

14.Yi Ni Ya

15.No Cry

Siga Kapo em:

Instagram| TikTok | Youtube