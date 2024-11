Kart Love lança “No Dia Que Te Superei” em parceria com Suel O lançamento dá início a terceira parte do projeto “Belos Bares do Brasil” Cartão de Visita|Do R7 25/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O lançamento dá início a terceira parte do projeto “Belos Bares do Brasil”

O cantor baiano Kart Love apresenta seu mais novo lançamento, “No Dia Que Te Superei”, uma parceria com o cantor Suel. A música chega acompanhada de um audiovisual gravado durante a passagem do projeto “Pelos Bares do Brasil” pelo Rio de Janeiro, cidade natal de Suel.

“Essa parceria com o Suel é muito especial. Ele é um grande amigo e um artista que admiro demais. Esse projeto tem sido uma experiência incrível de levar nosso som para diferentes lugares e dividir momentos com pessoas que compartilham a mesma paixão pela música”, conta Kart Love.

A música está disponível em todas plataformas de música, ouça agora: https://umusicbrazil.lnk.to/ NoDiaQueTeSuperei

‌



Assista agora: https://www.youtube.com/watch? v=0xuC_cZB3qE

Pelos Bares do Brasil

‌



No projeto “Pelos Bares do Brasil”, Kart visita diversas cidades do país, convidando artistas renomados que são nativos ou residentes nessas localidades.

O projeto nasceu da vontade do artista de levar o ritmo para cada vez mais lugares e unir cantores que possuem uma relação de amizade com Kart Love. “Pelos Bares do Brasil” já passou por São Paulo, onde Kart recebeu a cantora Lauana Prado, e Aracaju, onde gravou ao lado dos cantores Nadson Ferinha, Heitor Costa e Devinho Novaes.

‌



Kart Love

Pioneiro na sofrência, Kart Love sempre busca se reinventar e inovar para seus fãs. Em 2020, lançou a canção "Espelho do Teto" com Jonas Esticado, que movimentou a cena musical e destacou a sofrência em suas composições, assim como “Amor a Três” com Tarcísio do Acordeon, em 2023. Ao longo dos anos, Kart produziu diversos projetos, como "Baú do Love" e "Sofrência Atualizada", consolidando-se no gênero. Com novas parcerias e projetos, como "Pelos Bares do Brasil", Kart continua a expandir seu alcance e a conquistar novos públicos, levando a sofrência para todos os cantos do Brasil.