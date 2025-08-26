Kings of Leon lança o novo single “We’re Onto Something”, com Zach Bryan
A banda de rock vencedora do GRAMMY e multi-platina Kings of Leon lançou o novo single “We’re Onto Something” com participação de Zach...
Escute aqui.
A banda de rock vencedora do GRAMMY e multi-platina Kings of Leon lançou o novo single “We’re Onto Something” com participação de Zach Bryan, via Love Tap Records, selo próprio da banda distribuído pela Virgin Records. No último fim de semana, Zach Bryan se juntou ao Kings of Leon no palco durante o show lotado no Golden Gate Park para uma apresentação surpresa da nova colaboração.
A reação inicial à canção foi destacada por diversos veículos, como American Songwriter, que destacou: “Zach Bryan e Kings of Leon apresentaram [uma] colaboração inédita no show em San Francisco — e eles certamente estão ‘Onto Something’”. Country Central ressaltou que a faixa “constrói sobre a crescente sinergia” entre KOL e Bryan, enquanto a Audacy observou que a estreia ao vivo “mesclou a emoção potente de Bryan com o som característico da banda, criando uma atmosfera eletrizante que manteve toda a plateia completamente envolvida.”
“We’re Onto Something” sucede a colaboração de enorme sucesso “Bowery”, lançada recentemente com Bryan em 8 de agosto. A música estreou em 1º lugar no Spotify nos EUA.
Após a estreia de “We’re Onto Something”, Caleb Followill voltou a se juntar ao set de Bryan em uma nova performance de “Bowery”, que colocou o público de pé. A dupla havia feito a estreia de “Bowery” no início deste mês, no show esgotado de Bryan no Red Rocks Amphitheatre. A Whiskey Riff elogiou a estreia de “Bowery” como “absolutamente elétrica” e “um verdadeiro show-stopper”, enquanto a Holler destacou “a amizade calorosa [que] irradiou ao longo de toda a apresentação.”
Desde a estreia em 2003, o Kings of Leon – Caleb (guitarra/vocal), Nathan (bateria), Jared (baixo) e Matthew Followill (guitarra) – lançou nove álbuns – Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016), When You See Yourself (2021), Can We Please Have Fun (2024) – e vendeu mais de 20 milhões de álbuns e quase 40 milhões de singles em todo o mundo. A banda multi-platina emplacou cinco singles na Billboard Hot 100, todos os nove álbuns no Top 200 da Billboard e teve dois singles que alcançaram o 1º lugar na parada de rádio Modern Rock. Com o lançamento de WALLS, o grupo conquistou seu primeiro álbum a estrear em primeiro lugar no Billboard Top 200. Além disso, já recebeu oito indicações ao Grammy, vencendo quatro deles, três NME Awards, dois Brit Awards e um Juno Award. O Kings of Leon já excursionou por todo o mundo, se apresentando em grandes palcos e sendo headliner de festivais como Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits e Glastonbury. A banda lançou no ano passado seu aguardado nono álbum de estúdio, Can We Please Have Fun, aclamado pela crítica e pelos fãs.
