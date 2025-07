Laura Pausini e Robbie Williams cantam "Desire" na final do Mundial de Clubes da FIFA™ em Nova York Veja imagens da apresentação que aconteceu ontem, 13 de julho, no MetLife Stadium Cartão de Visita|Do R7 15/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h18 ) twitter

Laura Pausini e Robbie Williams cantaram “Desire” ao vivo pela primeira vez ontem, 13 de julho, na final do Mundial de Clubes da FIFA™, no MetLife Stadium, em Nova York. A faixa é o primeiro hino oficial da FIFA e marca a primeira ação de Robbie em seu novo papel global como embaixador musical oficial da FIFA. “Desire” será o hino oficial da FIFA para todos os torneios realizados mundialmente e será tocada antes de cada partida, durante a entrada dos jogadores em campo

Ouça a música: https://robbiewilliams.lnk.to/ Desire

Laura celebrou: “É uma honra ser convidada por Robbie Williams para participar de ‘Desire’, uma canção incrível e emocionante escrita por ele. Foi fácil adaptar o verso em espanhol depois de ouvir a letra e a melodia. Estar ao lado dele nesse momento tão importante para o futebol e para a música é um sonho. Desde pequena, na Itália, vivi intensamente a paixão nacional pelo futebol. Poder cantar ao vivo com Robbie para uma plateia apaixonada por esporte, e ao mesmo tempo ser ouvida por fãs ao redor do mundo, é algo maravilhoso.”

Robbie declarou: “Música e futebol unem as pessoas como nada mais consegue. Estou extremamente honrado em ser o Embaixador Musical Oficial da FIFA. Cantar 'Desire' com a Laura na final do Mundial de Clubes e compartilhar esse momento com os fãs no estádio e pelo mundo foi algo verdadeiramente especial. E isso é só o começo. Estou empolgado por saber que minha música fará parte de alguns dos meus torneios favoritos da FIFA nos próximos anos.”