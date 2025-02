Léo Santana aposta em looks contemporâneos exaltando a moda no mundo pop para o carnaval Léo Santana, uma das grandes referências na atualidade quando se trata de moda e style, está sempre antenado na moda pop mundial... Cartão de Visita|Do R7 27/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h26 ) twitter

Léo Santana, uma das grandes referências na atualidade quando se trata de moda e style, está sempre antenado na moda pop mundial e não poderia deixar de valorizar e exaltar esse tema na maior festa do planeta, o Carnaval de Salvador, onde o cantor levará para as ruas em seus desfiles o tema “THIS IS POP”. Que começa a partir de quinta-feira no arrastão do Gigante no circuito Barra/Ondina.

A Moda é e sempre será, uma relevante vertente do universo pop, uma fonte inesgotável de inspiração e influência no cotidiano das pessoas.

Para trazer a linguagem da Moda para a avenida, o GG da Bahia e o stylist William Costa convidaram fashionistas renomados para assinarem os looks, que foram criados a partir da essência de cada subtema e concebidos em conjunto com o diretor artístico do projeto, Fred Soares.

O estilista Dario Mittmann, que já veste celebridades da música pop nacional e internacional como Shakira, assina os looks GAMES e K-POP: No primeiro ele apresenta uma criação ao estilo cyberpunk, bem irreverente em uma estética de artesanato urbano. Para atmosfera dos fenômenos grupos Coreanos, o designer apostou em uma linguagem sintética e vibrante, através de peças que podem formar diversas composições ao longo do desfile.

Jubba Sam, premiado como Homem do Ano na Moda de 2023, assina CINEMA, trazendo um contraste da alta costura com tecidos tecnológicos e texturas rusticas, tendo como fio condutor o filme Indiana Jones, um dos mais emblemáticos filmes do historia. Já Hisan Silva e Pedro Batalha da aclamada marca baiana Dendezeiro ficaram responsáveis pelo QUADRINHOS, apostando em uma versão estilizada do Spiderman, em um figurino que mistura streetwear, alfaiataria e couro customizado.

Para o subtema MÚSICA, a aposta é uma sútil homenagem a um dos principais ícones do mundo, Michael Jackson e sua influência na moda com extravagâncias vanguardistas, em um look de alta costura adornado com cristais bordados artesanalmente.

“A moda é outro componente importante da cultura pop, que influenciam gerações e ditando conceitos. E eu como artista que me identifico com as tendências e inspiro o público a experimentar novos estilos e looks, queria trazer essa atmosfera fashion e contemporânea para o tema, imprimindo minha essência para o estilo de vestir em cada dia de desfile”, pontua Léo Santana.

Nesta terça, 25, Léo Santana se apresenta pelo 5° ano no PIPOCO a partir das 18h, no circuito Neto Tapajós (Saindo da Ondina, no Morro do Gato em direção ao Farol da Barra) e promete sacudir a avenida arrastando milhares de pessoas com um repertório preparado especialmente para a ocasião.