Lucas Pretti faz show no Bar Alto, em São Paulo Artista irá apresentar pela primeira vez o novo single `Falo demais`, além de outros sucessos da carreira Cartão de Visita|Do R7 19/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h26 )

No próximo dia 21 de março, às 20h, Lucas Pretti se apresenta no Bar Alto, em São Paulo. Além de hits da carreira, o artista irá cantar pela primeira vez, ao vivo, seu novo single ‘Falo Demais’. A música, que acaba de ser lançada, integrará seu primeiro álbum, com previsão de lançamento para maio deste ano. Lucas Pretti vive um novo momento em sua trajetória musical e o público pode esperar um show super animado e com um novo Lucas no palco. “Assim como meu novo single e o disco que vem aí mostram um Lucas nunca visto antes, esse show também promete mostrar um artista mais maduro, com toda minha autenticidade. Vai ser lindo!”, relata. Os ingressos já estão disponíveis pela Ingresse.

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Pretti é um destaque em ascensão na música pop brasileira. Com talento, presença e estética marcante, o cantor, compositor e ator vem ganhando cada vez mais espaço no cenário musical. Com diversos singles e dois EPs lançados, Lucas já coleciona músicas em parceria com grandes nomes, como Carol Biazin, Clarissa, João Figueiredo e Anny Gabrielly, além da abertura de shows de artistas como Vitão, Lagum e MKT.

Entre 2020 e 2021, durante a pandemia, Lucas gravou uma série de singles, entre eles “Um Dia Inteiro”, com produção de DUX, que hoje é um dos maiores sucessos nas plataformas digitais, com mais de 12 milhões de streams somente no Spotify. Em 2024, Lucas fez sua estreia como ator, interpretando o personagem Titi no filme “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”.

SERVIÇO

Show Lucas Pretti

Data: 21/03

Horário: 20h

Local: Bar Alto (Rua Aspicuelta, 194 - São Paulo)

Ingressos aqui