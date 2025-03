Manu Bahtidão se une a Léo Foguete em hit inédito

Manu Bahtidão está de volta com uma nova e emocionante colaboração! Nesta semana, a cantora lança uma música inédita em parceria com o cantor Léo Foguete, um dos grandes nomes em ascensão do forró. Intitulada “Eu Vou Te Deixar Ir”, a faixa faz parte do projeto “Destino”, e será disponibilizada em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira,6 , às 21h e ganha um videoclipe exclusivo no Youtube no dia seguinte, 7, às 12h no canal oficial da artista.

Em seus versos, a música descreve uma pessoa que, apesar de ainda amar o outro, decide se afastar para protegê-lo e evitar causar sofrimento, reconhecendo que, quando se está machucado, pode-se acabar machucando os outros.

Muito feliz com a colaboração, Manu compartilha: "Esse lançamento com o Leo Foguete é muito especial para mim. A música traz uma mensagem muito verdadeira e sincera sobre as feridas que carregamos e como, às vezes, é necessário se afastar para proteger quem a gente ama. Fico muito feliz de poder dividir essa vibe com o Leo, que trouxe toda a energia dele para a música.".

"Destino" foi gravado em novembro de 2024, no icônico Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Sendo o maior projeto de Manu, o projeto é composto por 18 faixas — sendo 16 inéditas e 2 regravações de grandes sucessos da carreira. O espetáculo contou com uma superprodução de 12 toneladas de equipamentos, incluindo um telão de LED interativo, que transformou Manu e seus convidados em personagens especiais ao longo da apresentação.

Eu Vou Te Deixar Ir - Manu Bahtidão e Leo Foguete

Lançamento: 06 de março de 2025

Compositores: Félix, Leo Souzza, Thallyson Lima, Ricardus

Letra:

Primeiramente desculpa

Por ter te envolvido no meio de toda essa bagunça

Achei que tava pronta pra amar de novo

Mas como que eu levo amor pra frente com o pé atrás

Depois que alguém deixou meu coração em cacos

Todo mundo que mexe acaba machucado

Tomei uma decisão pra evitar o estrago

Cê vai achar que é maldade mas é só cuidado

Eu vou te deixar ir te amando

Porque eu sei que uma pessoa machucada acaba machucando

Eu vou te deixar ir te amando

Não é porque alguém me fez chorar que eu quero te ver chorando

Eu vou ter deixar ir te amando

Porque eu sei que uma pessoa machucada acaba machucando