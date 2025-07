Marvvila é a nova musa da Portela do Carnaval 2026 Cria da Zona Norte do Rio, a cantora será oficialmente apresentada ao posto de destaque da escola no dia 21 de setembro Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h57 ) twitter

Cria da Zona Norte do Rio, a cantora será oficialmente apresentada ao posto de destaque da escola no dia 21 de setembro

A cantora Marvvila acaba de ser anunciada como a nova musa da Azul e Branco de Oswaldo Cruz e Madureira. Natural de Bento Ribeiro, bairro que integra parte da comunidade portelense, Marvvila é um nome em destaque na música brasileira e passa a integrar oficialmente o quadro de musas da escola.



Dona de uma voz marcante e de sucessos como “A Pagodeira” e “A cada Beijo” e “Vendaval”, Marvvila possui uma relação de longa data com a escola. Em 2017, ano do último título da Portela, pisou pela primeira vez no palco da escola como cantora, na tradicional Feijoada da Família Portelense, ao lado da Velha Guarda Show, onde interpretou a música “Cantar” de Teresa Cristina.

Sobre seu novo posto a cantora declarou: "Estrear na Avenida é a realização de um sonho. Sou cria de Bento Ribeiro, e ver meu nome ligado à minha escola, a Azul e Branco, me enche de orgulho. Vou levar meu amor pela música e minha energia para a avenida!"



Animado com a chegada de uma portelense no cargo de musa, o Presidente Junior Escafura reforça a importância de ter uma cantora como Marvvila representando a escola. “A Portela é uma escola de compositores, cantores e sambistas. Uma de nossas tradições mais fortes é a Velha Guarda Show, que leva o nome da escola pelo mundo. Por isso, ter uma artista como a Marvvila, da nossa comunidade, sendo musa da escola é valorizar nossa história, fortalecendo a identidade e reafirmando nosso compromisso com todos os portelenses”, declara o Presidente Junior Escafura.



A apresentação oficial de Marvvila como musa da escola acontecerá no dia 21 de setembro, durante a semifinal do concurso de samba-enredo, que será realizada na quadra da Portela, localizada na rua Clara Nunes, 81 - Madureira.