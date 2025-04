Matheus e Kauan lançam "Marcas de Expressão", mais uma faixa do bem-sucedido projeto "Envolvente" Novo single chega às plataformas às 21h do dia 24 e o seu clipe estreia no YouTube na sexta (25) Cartão de Visita|Do R7 23/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h45 ) twitter

Novo single chega às plataformas às 21h do dia 24 e o seu clipe estreia no YouTube na sexta (25)

Ouça agora: https://umusicbrazil.lnk.to/ MarcasDeExpressao

A dupla Matheus & Kauan promete tocar o coração dos fãs com o lançamento de “Marcas de Expressão”, novo e intenso single do projeto audiovisual “Envolvente”. O lançamento chega às plataformas de áudio na quinta-feira (24), às 21h, e ganha ainda mais força com a estreia do videoclipe oficial no YouTube, confirmado para sexta-feira (25), às 11h.

Composta pelo próprio Matheus Aleixo em parceria com Elcio di Carvalho, Bia Frazzo, Victor Reis e Klebin, “Marcas de Expressão” traduz com delicadeza e profundidade a essência romântica que consagrou Matheus & Kauan. A faixa mergulha nas dores de um fim de relacionamento, abordando o arrependimento e a solidão de forma sensível e honesta, como nos versos: “Se chorar me der marcas de expressão / Vai ter decepção no meu rosto pra sempre”.

‌



O single integra o DVD “Envolvente”, que celebra os 15 anos de carreira de Matheus & Kauan e foi gravado em um cenário especial: o sítio de Matheus, em Hidrolândia (GO). Com uma proposta intimista, o trabalho reúne 18 faixas inéditas que equilibram o romantismo característico da dupla com batidas dançantes e envolventes. Sob a direção de Ivan Myiazato, o projeto também conta com participações especiais de Bruno & Marrone, Ana Castela e Felipe & Rodrigo.

Desde a estreia, o DVD já revelou sucessos como “Me Ama Mesmo”, com mais de 40 milhões de streams nas plataformas, e “Ilusão de Ótica”, colaboração com Ana Castela, que ultrapassou recentemente 50 milhões de streams e se mantém entre as mais ouvidas do país no TOP 50 Brasil do Spotify. Em março, o segundo volume chegou com mais quatro faixas inéditas, incluindo o destaque “Carona”.

‌



“Marcas de Expressão” - Matheus e Kauan

Lançamento: 24 de abril de 2025

‌



Compositores: Matheus Aleixo / Elcio di Carvalho / Bia Frazzo/ Victor Reis / Klebin

Letra:

Cê foi embora já faz quase uma semana

Minha casa tá estranha

Mobiliada, mas vazia

Acho que sua mala foi fechada

Com um montão de coisas suas e um tantão de coisa minha

Tipo minha vontade de sair da cama e ficar de pé

Minha disposição de ir na cozinha pra passar um café

Ter que ir na rua e dar bom dia sem querer

Se o bom do meu bom dia era você

Se chorar me der marcas de expressão

Vai ter decepção no meu rosto pra sempre

Ter que concordar com cada acusação

Depois das baixarias que eu fiz com a gente

Seu olhar me entregando desprezo

É a memória de você que eu mereço

Foi erro em cima de erro