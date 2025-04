Mc Daniel e Gloria Groove se unem em “Nunca Mais” A faixa exclusiva chega em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira, 24 de abril Cartão de Visita|Do R7 23/04/2025 - 16h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h45 ) twitter

Um marco no encontro de duas potências da nova geração. Mc Daniel e Gloria Groove, que vêm redefinindo os limites da música urbana brasileira e se destacam em vários hits em todas as plataformas digitais, se uniram e juntos apresentam “Nunca Mais”. A faixa inédita chega em todos os streamings de áudio nesta quinta-feira, 24 de abril, às 21h, já o videoclipe estreia no Youtube na sexta-feira, 25, ao meio-dia.

Com versos fortes e batida envolvente, “Nunca Mais” marca o primeiro feat entre os artistas e já nasce como um hino para superar relacionamentos passados! O single surgiu através da fusão entre o carisma único de Mc Daniel e a versatilidade vocal e performática de Gloria Groove. Confira a letra:

“Você nunca mereceu o amor que eu te dei Só Deus sabe o que eu chorei, mas passou Superei

E agora quer falar na minha cara

Que deu saudade e quer voltar do nada Que ainda me ama

Sabe essa boca que você beijava Sabe essa roupa que você tirava Sabe quando novamente

Nunca mais

Seu amor bandido tira minha paz Oh Nunca mais

Na minha vida cê não cabe mais Nunca mais

Seu amor bandido tira minha paz Oh Nunca mais

Eu não sou do tipo de voltar atrás…”

O clipe foi gravado na Fábrica de Filmes, em São Paulo, e tanto a produção quanto direção geral leva a assinatura de André Rigola, que tem uma estética impactante, tudo à altura dessa colaboração de peso.

Para realizar o pré save da faixa, acesse: https://onerpm.link/nuncamais_ mcdanielgg?fbclid= PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadthdJZrf8b bo4k3wEodhfP81cMpESA_wtQqXhR__ zu-__3H7-I0zD-IGwfcw_aem_ lZF3MJxq7V9dm4p-LfbdNA