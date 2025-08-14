Menos é Mais faz mais de 20 mil pessoas cantarem em coro na final da EXPOFACIC em Portugal Apresentação do Grupo aconteceu no último domingo, 10, em Cantanhede Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h38 ) twitter

De Brasília para o mundo! No último domingo, 10, o Menos é Mais levou todo o Molho brasileiro para Portugal, onde se apresentou como atração principal no encerramento da EXPOFAFIC, em Cantanhede. Nos registros da apresentação, é possível ver o público, estimado em mais de 20 mil pessoas, cantando em coro os grandes sucessos do Grupo. “Lapada Dela”, “Coração Partido” e “P do Pecado” não ficaram de fora dessa festa e agitaram os presentes.

“Foram mais de 20 mil pessoas no nosso pagode ontem, em Cantanhede. Não consigo dimensionar o tamanho dessa conquista e o que ela representa pro pagode. Só a vida pode explicar. E, quando olhei pra essa multidão, parece que tudo que eu vivi me levou até aquele momento: todos os dias difíceis, o risco e as incertezas. Não tinha a mínima chance de um dia isso acontecer, e aconteceu. Foi inesquecível. Brasileiros de Portugal e portugueses que amam o Brasil, muito obrigado pelo show que vocês fizeram nesse dia 10 de agosto”, escreveu Gustavo Goes nas suas redes sociais.

Essa foi apenas a primeira parada do Grupo em Portugal. Nos próximos dias eles vão se apresentar em Olhão, Lisboa e Póvoa de Varzim, respectivamente em 14, 15 e 16 de agosto.

Na turnê “Pagode com Molho Invade a Gringa”, o Menos é Mais também acabou de realizar, no final de julho, duas apresentações nos Estados Unidos, com shows em Miami e Boston - nos dias 26 e 27. E os meninos de Brasília ainda prometem outras apresentações no exterior no mês de outubro. Confira a agenda:

16/outubro - Dublin, Irlanda

17/outubro - Luxemburgo, Luxemburgo

18/outubro - Zurique, Suíça

19/outubro - Londres, Inglaterra