"Navio da Boiadeira" da cantora Ana Castela ganha segunda edição para 2026 com a PromoAção MSC Preziosa será o palco do festival em alto-mar com shows imperdíveis e experiências inesquecíveis Cartão de Visita|Do R7 18/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h46 )

Depois do sucesso absoluto da primeira edição, o “Navio Ana Castela – Férias com a Boiadeira em Alto-Mar” retorna em 2026 para mais uma viagem repleta de música, diversão e conexão com os fãs. Desta vez, no MSC Preziosa, a anfitriã Ana Castela, um dos principais nomes da música sertaneja atual, promete surpreender o público com muita música e convidados especiais, de cinco a oito de janeiro.

O cruzeiro temático, realizado pela PromoAção, a maior empresa de festivais em alto-mar do mundo, contará com shows de grandes nomes da música sertaneja e atividades exclusivas, consolidando o evento como um marco na cena e no mercado do entretenimento e do turismo.

Na primeira edição, o público foi ao delírio com apresentações de artistas como Zé Neto & Cristiano, João Gomes, Gustavo Mioto e Luan Pereira, além da anfitriã Ana Castela, que brilhou ao interagir diretamente com seus fãs. Para 2026, a expectativa é de um line-up ainda mais incrível, garantindo performances que vão embalar o público durante toda a experiência.

Conhecido por sua sofisticação e infraestrutura impecável, o MSC Preziosa será o cenário perfeito para essa celebração. O navio impressiona com sua capacidade para mais de 4.300 hóspedes, a famosa escadaria de cristais Swarovski, o exclusivo MSC Yacht Club para uma experiência VIP e um parque aquático que inclui o maior toboágua dos mares, o Vertigo. Além disso, oferece opções de lazer como cassino, discoteca, teatro com tecnologia de ponta, spa completo e restaurantes gourmet.

O “Navio da Boiadeira” já se consolidou como um dos eventos mais aguardados pelos fãs de sertanejo e pela criançada, combinando música, diversão e luxo em uma imersão única em alto-mar.

As vendas de cabines já estão disponíveis no site oficial da PromoAção Cruzeiros.