"Navio do Gigante" encerra temporada de navios temáticos da PromoAção com cabines esgotadas
Cartão de Visita|Do R7
20/01/2025 - 01h25 (Atualizado em 20/01/2025 - 01h25 )

A bordo de uma experiência inesquecível, o “Navio do Gigante”, comandado pelo carismático Léo Santana e realizado pela PromoAção, encerrou a temporada de navios temáticos em grande estilo no MSC Seaview. Com todas as cabines esgotadas e um público altamente animado, o cruzeiro entregou dias de muita festa, música e interação em alto-mar.

O anfitrião Léo Santana fez jus ao título de “Gigante”, e se apresentou em todas as noites com performances que misturaram seus maiores sucessos com hits do momento. Sempre próximo aos fãs, ele também interagiu com o público em diversas áreas do navio, criando momentos únicos e inesquecíveis.

A primeira noite foi marcada pelo projeto “Léo & Elas” e contou com as apresentações de Vina Calmon, Lauana Prado e Mari Fernandez, que abrilhantaram a festa “Black and Red” e mostraram a potência feminina na música brasileira. Léo Santana fez questão de prestigiar todas as mulheres e enaltecer a importância de todas elas.

Já no segundo dia, GG prometeu e entregou tudo! Léo começou o dia fazendo participação no Pipoco do Léo, que acontecia no palco 2. Em seguida fez um tour pelo navio, e entre um abraço e outro recebeu fãs e patrocinadores em uma sessão de fotos recheada de carinho. Com a lua iluminando a noite, o “Baile da Santinha” chegou com tudo e trouxe pro palco Nattan, Wesley Safadão e a energia de Léo Santana que cantou até o raiar do Sol. A festa do branco foi tomada por milhares de foliões que dançaram e curtiram até o dia clarear.

Para fechar a temporada e a primeira edição do “Navio do Gigante”, o terceiro dia teve muito pagode com o “PaGGodin” em mais de 4 horas de show. Um dos convidados do navio, Thiaguinho marcou presença no camarote, antes de entregar tudo e fazer os mais de 5 mil passageiros pagodearem no palco principal. E, para fechar com chave de ouro e coroar mais um lindo projeto, Dennis DJ levou o baile madrugada adentro para carimbar o sucesso do 13° navio da temporada 2024/2025, promovido pela PromoAção, maior empresa de cruzeiros temáticos do mundo.

Como diria Léo Santana: Bom não, além! Esse foi o saldo mais do que positivo de um projeto que deixou o Porto de Santos com cabines esgotadas, e voltou deixando o gostinho de quero mais em todas as pessoas que fizeram parte dessa grande festa.