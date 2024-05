Nova música de Karyn Garcia, "Se Eu não Ouvir Tua Voz", explora temas de fé e redenção Lançamento acontece em 24 de maio, com versão em inglês disponível no feriado de Corpus Christi

Ouça “Se Eu Não Ouvir Tua Voz” em todas as plataformas digitais

A cantora e compositora paulistana Karyn Garcia chega com um lançamento emocionante pela Alma Music. Nesta sexta-feira (24), já está disponível em todos os aplicativos de música, "Se Eu Não Ouvir Tua Voz", uma canção que mergulha profundamente nos temas de arrependimento e redenção. Em 31 de maio, no feriado de Corpus Christi, a faixa ganha uma versão em inglês intitulada "If I Don't Hear Your Voice", ampliando ainda mais seu alcance.

Karyn revela que a inspiração para "Se Eu Não Ouvir a Tua Voz" veio de uma oração pessoal. "Essa canção nasceu de uma oração que fiz a Deus, pois sempre estive em constante batalha interna espiritualmente e mentalmente falando. A luta entre seguir meus próprios caminhos e seguir os caminhos que Deus traçou pra mim sempre foi muito difícil. E eu espero que essa canção sirva como uma oração que fortaleça a quem ouvir. Que as aproxime de Deus e da Sua vontade", compartilha a artista. A música reflete intensamente a jornada espiritual de Karyn e seu crescimento na fé. "É muito difícil viver nesse mundo e não se contaminar pelas coisas que nos afastam de Deus. Todas as vezes que eu lutei com a força do meu próprio braço, nunca encontrei paz. Apenas felicidade momentânea. Essa canção é um pedido a Deus que mesmo que eu queira me afastar dEle, que Ele não permita e me chame de volta pros Seus caminhos. Pois aprendi que a única paz verdadeira, aquela que excede todo entendimento, vem de Deus", explica Karyn.

A criação e o lançamento das versões em português e inglês de uma mesma faixa refletem a versatilidade de Karyn como artista e compositora no cenário da música gospel. "Durante toda minha carreira secular, eu sempre fiz versões em inglês das minhas faixas principais. Então acho que foi natural isso acontecer também no gospel. Um dia, eu comecei a cantar 'Se Eu Não Ouvir Tua Voz' em inglês, assim de brincadeira, e gostei... decidi que queria fazer uma versão em inglês pra valer dela. Sempre recebi testemunhos lindos lá no meu Instagram do quão especial essa canção é na vida de tantas pessoas, do quanto ela ajuda as pessoas. Achei que seria ainda melhor cantá-la em inglês e alcançar ainda mais vidas", comenta a cantora.

Karyn Garcia tem uma trajetória marcada por seu envolvimento com a música desde a infância. Ela iniciou sua carreira nos anos 2000, lançando faixas em inglês e espanhol, alcançando também países latinos. Após um período dedicado a projetos pessoais, Karyn retornou ao meio artístico em 2021, trazendo novos trabalhos e assinando com a Alma Music em 2022. Desde então, lançou diversos singles, como "Meia Saudade", "Prometeu Nada e Entregou Tudo", "Antes do Café", "Distância Chata" e "Faltou Pouco". Em 2024, lançou o álbum "Perfeito Pra Mim", que inclui uma releitura de "Perfect", sucesso de Ed Sheeran.

Karyn Garcia continua a encantar seus fãs com sua voz suave e marcante, agora trazendo mais um presente musical com "Se Eu Não Ouvir a Tua Voz" e "If I Don't Hear Your Voice". Fique atento ao lançamento e prepare-se para ser tocado pela profundidade e sinceridade de suas novas canções.

CONFIRA A LETRA DE "SE EU NÃO OUVIR TUA VOZ":

Escrita por Karyn Garcia

Estou

Meio sem graça

Meio sem jeito de dizer

Que eu me arrependo

Meu Deus

Em meio às sombras

Vi que a vida é só Você

E eu me rendo

Deus

Não deixa eu me afastar

Não deixa eu caminhar

Se eu não ouvir Tua voz

Deus

Eu sei que eu vou tentar

E sei que eu vou errar

Mas não vou desistir

Me ajuda a levantar

Sem Ti

Há solidão mesmo

Em meio a multidão

Hoje eu entendo

Que eu sou

Parte de Ti

Tu és meu Pai, meu criador

E eu me rendo

