OBA Festival traz para São José do Rio Preto um dos mais famosos e potentes trios elétricos do país Banda Eva, Batom na Cueca, Tomate e Jammil são os artistas escalados para se apresentar em cima da megaestrutura

A mistura de ritmos é a marca registrada do OBA Festival, do axé ao samba, passando pelo sertanejo, funk e pela música eletrônica. Mas para não perder a essência do Carnaval, além das apresentações no megapalco do OBA, o evento traz para Rio Preto um dos mais conhecidos e potentes trios elétricos do Brasil, o Padilhão.

Com 23m de comprimento, seis metros de altura por seis de largura, 214 mil watts de potência de som, o trio ainda conta com dois grupos geradores, dois luxuosos camarins, sendo um para os músicos e outro para o artista e até um elevador.

O trio elétrico desta edição do OBA será palco para as apresentações de Banda Eva, Batom na Cueca, Tomate e Jammil, artistas que irão trazer para Rio Preto a essência de grandes e tradicionais carnavais como o de Salvador.

Equipamentos de som de última geração também vão garantir que todos os foliões ouçam o show da mesma forma, como se estivessem colados no Padilhão, independentemente do ponto em que o trio elétrico estiver circulando pelo recinto.