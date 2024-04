Pagode do Adame lança volume dois do “Entre Amigos” Projeto já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm

Alto contraste

A+

A-

Projeto já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Foto: ONErpm/Divulgação

O grupo Pagode do Adame lança nesta sexta-feira, em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, além de audiovisual no canal do YouTube do grupo, o segundo volume de do projeto "Pagode do Adame - Entre Amigos". O projeto ainda conta com a presença de Gamadinho, BG, Davi Quaresma, entre outros.

Ouça "Pagode do Adame Entre Amigos, Vol. 2"

O lançamento do volume 2 de “Pagode do Adame”, gravado em 2019 na Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, é marcado pela faixa inédita "Metade da Metade", que em breve estará na programação da rádio FM O Dia.

"O 'Entre Amigos' é a realização de mais um sonho. Foi um dia muito especial onde conseguimos celebrar esse momento incrível do nosso começo de carreira ao lado dos nossos amigos. Projetamos um futuro com um novo sonho que em breve vamos poder divulgar para todos os nossos fãs", destaca Pablo Adame.

Assista “Pagode do Adame Entre Amigos, Vol. 2”

O Pagode do Adame, originado em 2019 na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, tem como objetivo levar alegria por meio de sua música. O grupo ganhou destaque nacional com sucessos como "Dá Seu Jeito" e o audiovisual "Na Praia" lançados em 2022. A inédita "Nada Apaga", composição de Miguel BD, Felipe Cavaco e Rômulo Doutor, conquistou as principais rádios do segmento em 2023.

“Pagode do Adame Entre Amigos, Vol. 2” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Redes sociais:

Instagram