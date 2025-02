Pagode do Adame vem conquistando o Brasil com o projeto “Acredita!” Projeto traz 21 faixas entre clássicos e inéditas, além de participações especiais de grandes nomes da música brasileira Cartão de Visita|Do R7 31/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h07 ) twitter

O “Pagode do Adame” é um grupo criado em 2019, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Com mais de 665 mil ouvintes mensais só no Spotify, o grupo vem conquistando cada vez mais o Brasil com seu estilo único, que mistura o samba raiz com influências de outros gêneros musicais.

Após o sucesso do primeiro single "Dá Seu Jeito" (2022), o grupo deu um passo importante na carreira com o lançamento do audiovisual "Na Praia", que ampliou sua notoriedade em 2023 e colocou o Pagode do Adame nas principais rádios do Brasil. Atualmente, o DVD tem mais de 33 milhões de visualizações só no YouTube.

Além disso, a música inédita "Nada Apaga" foi executada em diversas rádios, consolidando o grupo como uma das grandes promessas do pagode nacional.

‌



O ano de 2023 também foi marcado pelo lançamento do projeto "Pagode do Adame - Entre Amigos", com mais de 44 milhões de visualizações no YouTube, e participações de artistas como Gamadinho, BG e Davi Quaresma, em um clima envolvente de show ao vivo que se tornou a cara da banda.

Em 2024, o grupo lançou seu novo trabalho: "Acredita!", um audiovisual gravado em São Gonçalo/RJ. O projeto trouxe 21 faixas de tirar o fôlego, mesclando sucessos do samba e com outros gêneros musicais, incluindo interpretações de clássicos como "Ana Júlia" (Los Hermanos), "Mulher de Fases" (Raimundos), "Toda Forma de Amor" (Lulu Santos), além de hits do pagode romântico, como "Coração Radiante" (Revelação) e "Interfone" (Alexandre Pires).

‌



"Acredita!" também se destaca pelas diversas participações especiais de artistas renomados. Entre os destaques estão Tiee em "Acredita!", Menos é Mais em "Saudade Que Fala", Encontro de Batuqueiros em “Tá de Brincadeira”, Naldo Benny com "Depois do Amor", Suel em uma versão de "É Demais/Interfone", Delacruz cantando "Cigana", Tá Na Mente com "1 Milhão de Meses", e Davi Quaresma com "Recomeço". O volume 2 está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube do grupo. Ouça aqui! Além desses sucessos, o projeto traz uma faixa bônus especial com Ferrugem: “Meu Travesseiro Sabe”, que em breve será lançada.

Com uma sonoridade inovadora, letras que falam de amor, amizade e superação, e colaborações que dão um brilho ainda mais especial ao projeto, o Pagode do Adame tem se consolidado como um dos maiores nomes da nova geração do samba e do pagode no Brasil.

Para saber mais acesse: @pagodedoadameoficial / YouTube