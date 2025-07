Panda apresenta "Panda Sem Moderação 2 Vol. 2" com a inédita "Má Influência" Dando sequência a um dos projetos mais marcantes da sua carreira, Panda lança o segundo volume do "Panda Sem Moderação 2" no dia 17... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h57 ) twitter

Confira: https://SMB.lnk.to/ PandaSemModeracao2

Assista: https://youtu.be/Zznit8LDZMg? si=ugL57kuI3Sx1bywu

Dando sequência a um dos projetos mais marcantes da sua carreira, Panda lança o segundo volume do "Panda Sem Moderação 2" no dia 17 de julho, às 21h, nas plataformas digitais. O destaque da vez é a faixa inédita “Má Influência”, uma música que combina desabafo e ironia para narrar, com bom humor, o clássico roteiro da sofrência: bebida, más escolhas e a tentativa de esquecer quem causou tudo isso.

Com versos que se relacionam com quem ouve, “Má Influência” traz a perspectiva de alguém que, após o fim de um relacionamento, começa a mudar o comportamento e passa a ser visto como o “errado” da história. A mistura de sertanejo com arrocha dá o tom da canção, que tem refrão forte, letra marcante e promete ganhar espaço entre os hits do artista.

‌



"A expectativa para esse Volume 2 tá gigante. ‘Má Influência’ chega com uma energia absurda: intensa, quente, com aquele tempero de quem vive tudo sem moderação. É a faixa que puxa esse novo momento com força, e tô muito confiante no impacto dela. As regravações também foram escolhidas a dedo. Não tem nada ali por acaso, cada música carrega uma história, uma lembrança, uma emoção que eu quis reviver com verdade. Esse projeto é o retrato da fase que tô vivendo: impactante, mais entregue ainda e mais pronto do que nunca. E o melhor é que ainda tem muita coisa por vir", conta Panda.

Além da faixa inédita, o EP traz releituras de sucessos que atravessam gerações, repaginadas em versões acústicas que ressaltam a interpretação poderosa de Panda. Estão no repertório os pot-pourris “Bem Querer / Primavera”, “Te Cuida, Coração / Caso Marcado”, “Devolva-me / Detalhes” e “E Agora / Bijuteria”.

‌



Gravado em um clima intimista e descontraído, o projeto mantém a identidade visual já característica de Panda, com vídeos disponíveis no YouTube que reforçam sua conexão com o público e a entrega verdadeira em cada performance.

O novo volume dá continuidade ao sucesso do primeiro lançamento de "Panda Sem Moderação 2", que contou com participações de nomes como Ícaro & Gilmar e Luiza Martins, e marcou um novo momento na trajetória do cantor. Consolidado como uma das vozes mais autênticas e promissoras da nova geração do sertanejo, Panda segue em turnê pelo país, com agenda intensa e presença confirmada em grandes eventos como a Festa do Peão de Barretos.

‌



Com milhões de visualizações, interpretações cheias de sentimento e uma identidade artística cada vez mais consolidada, Panda mostra que tem espaço entre os grandes artistas do sertanejo.

Sobre Panda:

Panda é um dos nomes em ascensão da nova geração da música sertaneja brasileira. Nascido em São Paulo, capital, e radicado em Goiânia, berço do sertanejo, o cantor iniciou sua trajetória artística ainda jovem, aos 14 anos, em 2009. Desde então, vem construindo uma carreira sólida, marcada por talento, carisma e uma presença de palco que chama atenção.

Com uma voz potente e interpretações emocionantes, Panda conquistou o público por meio de releituras de clássicos do gênero e composições autorais que transitam entre o romantismo e a sofrência. Sua projeção nacional ganhou força com o projeto “Panda Sem Moderação”, um DVD que mescla músicas inéditas e regravações de grandes sucessos. O trabalho contou com participações de nomes importantes da cena sertaneja, como Fred & Fabrício e Ícaro & Gilmar, e destacou-se com faixas como "Desapego", "1004" e especialmente "Baqueado", seu maior sucesso até agora, que viralizou nas redes sociais e plataformas digitais.

O repertório de Panda chama atenção pela combinação de elementos tradicionais e modernos do sertanejo, além de mesclar com outros estilos. Seu talento como intérprete fica evidente na repercussão de releituras como "Alô Porteiro", "Te Assumo", "Página de Amigos" e "Boate Azul", enquanto composições como "Esquece Essa Vida" e "Vem Me Buscar" reforçam sua identidade artística.

Em 2025, Panda iniciou uma nova fase com o lançamento do projeto “Panda Sem Moderação 2 – Vol. 1”, que traz participações de Ícaro & Gilmar, Ronaldo (da dupla Humberto & Ronaldo), Borges & Dedeu e Luiza Martins, com quem divide a faixa "Pra Rua Me Levar / Nua". Essa nova etapa evidencia um artista ainda mais maduro e conectado com seu público.

A turnê do projeto tem levado o cantor a diversas cidades do país, com uma agenda média de 20 shows por mês. Panda também integra o projeto colaborativo "Cê Tá Doido", ao lado das duplas Humberto & Ronaldo e Ícaro & Gilmar, que já se apresentou em São Paulo e tem datas previstas em grandes eventos, como a Festa do Peão de Barretos.

Má Influência

Compositores: Ikaro Andrade/ Rodrigo Costa/ / João Pedro/ Thais Miziara/ Daniel Rangel

LETRA:

Bebida entrando, e fumaça saindo

To fazendo um detox de você

Me intoxicando

De bebidas pessoas, no mundo eu vou me afundando

Fazendo tudo que minha mãe me falou

Pra eu nunca fazer

Eu me corrompi sem querer

Mas o que ninguém vê

Quem causo esse caos foi você

Hoje a má influencia sou eu

Meus amigo casado não pode sair comigo

Quer ficar mal falado é só vira meu amigo

Me tornei quem eu mais temia

O largado, cachaceiro do rolo que não quer nada com a vida

Hoje a má influencia sou eu

Meus amigo casado não pode sair comigo

Quer ficar mau falado é só vira meu amigo

A versão que ninguém imagina

É quo bandido só virou vilão

Por que sofreu na mão de uma bandida