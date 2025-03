Paraíso escondido no Caribe tem experiências que redefinem o turismo de luxo Anguilla, uma pequena ilha no Caribe, tornou-se o destino preferido por viajantes que buscam exclusividade, privacidade e sofisticação... Cartão de Visita|Do R7 05/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h25 ) twitter

Anguilla, uma pequena ilha no Caribe, tornou-se o destino preferido por viajantes que buscam exclusividade, privacidade e sofisticação. Apesar de seu tamanho reduzido e da baixa densidade populacional, Anguilla possui uma infraestrutura completa que atende ao público de alto padrão. O local oferece experiências para quem deseja fugir do convencional e viver momentos especiais. Confira algumas delas:

Resorts 5 estrelas

Os resorts cinco estrelas são, sem dúvida, as principais atrações para os turistas mais exigentes. A hospedagem em Anguilla inclui algumas das opções mais requintadas do mundo, como o ÀNI Private Resorts, que oferece a possibilidade de ter um chef particular à disposição. O cardápio é personalizado de acordo com as preferências dos hóspedes e pode ser desfrutado em diversos espaços do resort.

Outra opção é o Aurora Anguilla Resort & Golf Club. Além de gastronomia de alto nível, o local proporciona benefícios como crédito no resort, upgrade de quarto, serviços de SPA e transporte privado do aeroporto para o resort. Os hóspedes podem contar com um atendimento de excelência, com serviços flexíveis de check-in e check-out.

‌



Bem-estar

Os serviços de bem-estar também são prioridade em Anguilla. O Zemi Beach House, por exemplo, possui o Thai House Spa, um espaço dedicado a tratamentos inspirados em terapias tailandesas, proporcionando aos visitantes momentos de relaxamento em meio a um ambiente sofisticado e tranquilo.

‌



Conhecido pela qualidade e requinte dos seus tratamentos, o Spa do Four Seasons possui uma variedade de opções de relaxamento, incluindo massagens, terapias corporais e de cuidados com a pele, realizados tanto em ambientes internos quanto ao ar livre, à beira-mar. Uma das exclusividades é a possibilidade de realizar uma massagem na piscina ou no conforto do quarto.

Estadias em Villas luxuosas

‌



Para quem prefere maior privacidade, Anguilla também disponibiliza vilas exclusivas, que oferecem conforto e luxo em ambientes isolados. As vilas contam com amplas áreas de estar, piscinas e terraços privados. A Santosha Villa Estate, em Long Bay, ideal para estadias mais intimistas, se destaca por suas comodidades extras, como uma quadra de basquete e uma gruta de praia privada.

Passeios de barco pelo mar do Caribe

Para complementar a experiência de quem visita a ilha, o passeio de barco é uma atração imperdível e o passeio ao pôr do sol para a ilha vizinha de St. Barths, realizado a bordo de um catamarã, é uma das opções mais exclusivas. Durante o trajeto, os hóspedes desfrutam de um menu gourmet de quatro pratos, harmonizado com vinhos selecionados, enquanto navegam pelas águas cristalinas do Caribe. Disponível nas versões diurna e noturna, o passeio é limitado a pequenos grupos, com até 12 pessoas nos passeios diurnos e 6 nas opções noturnas.

Para mais informações sobre Anguilla, confira a publicação, em inglês, do Anguilla Tourist Board Uniquely Anguilla. Visite o site oficial: www.IvisitAnguilla.com. E siga-nos no Instagram: @VisiteAnguilla. Hashtag: #MyAnguilla