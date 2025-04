PromoAção e Jorge & Mateus anunciam o navio da dupla em janeiro de 2026 Experiência única celebra os 20 anos de carreira da dupla, a bordo de um dos mais luxuosos cruzeiros do mundo Cartão de Visita|Do R7 08/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h27 ) twitter

A música sertaneja vai conquistar os mares no verão de 2026 com um projeto histórico: o navio temático da dupla Jorge & Mateus.

Em uma parceria inédita com a PromoAção, referência mundial em festivais em alto-mar, a dupla apresenta o “Navio Jorge & Mateus 20 Anos”, uma celebração marcante de duas décadas de trajetória, que promete uma experiência inesquecível a bordo do sofisticado MSC Preziosa.

Com embarque no Porto de Santos (SP), o navio fará paradas em destinos paradisíacos do litoral brasileiro, oferecendo uma programação exclusiva que combina música, diversão e momentos especiais ao lado de Jorge & Mateus e convidados. Serão quatro dias de festa a bordo de uma embarcação luxuosa, celebrando duas décadas da dupla, antes de uma pausa sem tempo determinado na trajetória da dupla.

“Ter esses dois gigantes como protagonistas de um Cruzeiro com a PromoAção é uma realização e tanto. O projeto é grandioso e está sendo planejado nos mínimos detalhes para que os fãs jamais esqueçam essa experiência. ” - destaca Edu Cristofaro, CEO da PromoAção

Além das apresentações musicais, os passageiros poderão desfrutar de uma infraestrutura de alto padrão como a famosa escadaria de cristais Swarovski, MSC Yacht Club, área VIP exclusiva, proporcionando serviços premium e conforto absoluto, opções gastronômicas variadas para agradar todos os paladares nos restaurantes gourmets, um teatro de última geração, a diversão do Cassino, Spa e Discoteca e também o maior toboágua dos mares.

O Navio Jorge & Mateus 20 Anos já nasce como um dos maiores eventos da música nacional em alto-mar. Uma viagem, uma celebração e uma despedida inesquecível — tudo ao som da dupla que marcou gerações, faça seu pré cadastro aqui!