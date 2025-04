Pronta para o São João, Vina Calmon lança Casal Safado A cantora Vina Calmon lançou na última sexta-feira (18), seu mais novo single “Casal Safado” Cartão de Visita|Do R7 23/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ouça agora: https://abre.ai/mzSt

A cantora Vina Calmon lançou na última sexta-feira (18), seu mais novo single “Casal Safado”. Com uma batida marcante e cheia de personalidade, a faixa aposta em uma pegada que mistura sensualidade, irreverência e aquele toque dançante que é a cara da artista.

A música conta a história de um romance intenso, daqueles que deixam a vida de solteiro para trás e mergulham de cabeça na entrega e na parceria. Com versos provocativos, a faixa brinca com a dualidade entre amor e curtição. A produção ficou por conta de Billy Rasec, seu novo diretor musical.

“Essa música é uma delícia de cantar! Ela é divertida, tem um toque sensual, mas ao mesmo tempo fala de um casal que se completa de um jeito verdadeiro e sem filtros. É aquele amor safado que dá certo, sabe?”, conta Vina.



Sobre sua versatilidade artística, Vina conta como traduz sua personalidade musicalmente: “O forró foi um dos meus primeiros contatos com a música. Então, cantar esse ritmo tem um lugar especial no meu coração — ainda mais agora, com o São João aí na porta. Mas o axé continua vivo em mim, sabe? Tá no meu sangue. Eu sempre vou ser cantora de axé. Na produção dessa música, encontrei um jeito de unir essas duas paixões: dá pra ouvir aquela pitada de forró, mas também a percussão marcante do axé… é uma combinação que tem tudo a ver comigo e com a minha história.”

“Casal Safado” já está disponível em todas as plataformas digitais.