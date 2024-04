Quer se diferenciar? Saiba como customizar o abadá no Carnaval

Alto contraste

A+

A-

O Carnaval é um dos eventos do ano mais aguardados pelos brasileiros. É também a época de curtir e de desfilar modelinhos diferentes das camisas oficiais da folia. O professor do curso de Design e Moda da Estácio, André Abrahão, explica que a moda é a expressão da identidade, sendo também a necessidade que o indivíduo tem de estar inserido no universo. “É muito comum nesse período de folia, as pessoas utilizarem de intervenções em sua peça de roupa para se destacar”, disse.

O uso dos abadás é uma espécie de ingresso para ter acesso às festas e aos bloquinhos nas ruas. Pensando nisso, Abrahão separou algumas dicas para customizar a peça. Mas o professor adiantou: o importante é usar a criatividade.

1 - Escolha miçangas, paetês metalizados, pompoms, rendas, ou outros elementos que ajudem a personalizar a customização da sua blusa. Os acessórios dependem do estilo de cada folião. Caso queira algo mais romântico ou casual.

2 - Tenha cuidado ao interferir nessa peça. Lembrando sempre qual o tipo de festa, para não comprometer a diversão.

3 - As redes sociais, são um ótimo recurso para ajudar na construção dessa identidade.

4 - Somando a tudo isso, temos o aspecto visual como maquiagem e cabelo. Lembre-se sempre que o momento tem como foco a diversão, então não comprometa o seu conforto, para que tudo ocorra da melhor forma possível.

"Caso tenha dúvidas sobre como proceder, recomendo buscar a orientação de um costureiro ou estilista. Eles fornecerão valiosas dicas sobre materiais e conforto, assegurando que sua diversão no carnaval seja livre de contratempos. Além disso, é crucial integrar a diversão à responsabilidade, demonstrando respeito pelo próximo e pela diversidade", finalizou Abrahão.