Ragnarok The Orchestra Concert: fenômeno global pela primeira vez no Brasil Com data única em São Paulo e ingressos se esgotando, espetáculo promete celebrar a cultura gamer e proporcionar uma experiência sensorial... Cartão de Visita|Do R7 08/05/2025 - 18h46 (Atualizado em 08/05/2025 - 18h46 )

Com data única em São Paulo e ingressos se esgotando, espetáculo promete celebrar a cultura gamer e proporcionar uma experiência sensorial inesquecível para fãs de todas as gerações

Cartão de Visita - Entretenimento

Pela primeira vez fora da Ásia, o concerto oficial de Ragnarok desembarca no Brasil! Após conquistar plateias nas edições da Coreia, Tailândia e Taiwan, o espetáculo chega agora para encantar fãs brasileiros em uma celebração grandiosa, repleta de nostalgia, emoção e música de altíssimo nível.

Sob a regência da aclamada Sol Chin — primeira e única maestrina coreana especializada em trilhas de games e animações, responsável por concertos oficiais de MapleStory, Crazy Arcade e League of Legends — a Orquestra Sinfônica de Villa-Lobos dará vida às trilhas que marcaram gerações, no dia 14 de junho, a partir das 19h30, no Teatro Bradesco.

Serão mais de 20 trilhas sonoras icônicas, incluindo temas lendários de Prontera, Payon, Geffen, Morroc, Lutie e Alberta, todas cuidadosamente rearranjadas para proporcionar uma experiência orquestral envolvente e inesquecível. Cada música transporta o público para dentro dos mapas e cidades que fizeram parte da jornada de milhões de jogadores, conectando veteranos e novos aventureiros em um emocionante reencontro com o universo de Ragnarok.

‌



Este espetáculo, produzido pela FLASIC — referência asiática em eventos musicais de games — transforma a nostalgia em realidade, unindo música, cultura pop e celebração gamer em uma noite única, destinada a ser histórica para os fãs no Brasil.

Os ingressos custam a partir de R$80,00 e estão à venda em uhuu.com e pontos autorizados. mais informações no serviço abaixo.

‌



Tornando a experiência ainda mais inesquecível, cada espectador será presenteado na entrada com brindes exclusivos: uma camiseta oficial do concerto, cinco bottons colecionáveis com arte original do jogo e um cartão com cupom de item para Ragnarok Online — lembranças perfeitas para marcar essa ocasião memorável.

A apresentação conta ainda com direção musical do maestro Adriano Machado e direção técnica de Tacatinta, garantindo excelência em cada detalhe. Mais que um concerto, trata-se de uma experiência sensorial inédita, um verdadeiro encontro entre gerações e um presente especial para todos que carregam Ragnarok em suas histórias.

‌



SERVIÇOS: Ragnarok The Orchestra Concert no Teatro Bradesco

Show: Ragnarok The Orchestra Concert no Teatro Bradesco

Data: 14 de junho de 2025 (sábado)

Abertura da casa: 18h30

Início do espetáculo: 19h30

Local: Teatro Bradesco ( R. Palestra Itália, 500 - 3° Piso - Perdizes, São Paulo - SP - Bourbon Shopping )

Acesso para deficientes: sim

Classificação etária: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Ingressos: A partir de 80,00

Compras de ingressos: Online através do site Ragnarok The Orchestra Concert em São Paulo - 14/06/25 - São Paulo SP. Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço (Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.) Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço - 7º Piso do Shopping Frei Caneca - Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP (Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada).

Formas de Pagamento: Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American. Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American. Parcelamento no cartão de crédito: até 1x sem juros, de 2x até 12x com juros de 1,99%