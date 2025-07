RBD anuncia data extra da turnê Soy Rebelde Tour 2023 em São Paulo A nova apresentação do grupo mais relevante e importante da música e cultura pop latina contemporânea, acontece no dia 18 de novembro... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2023 - 16h09 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h58 ) twitter

A nova apresentação do grupo mais relevante e importante da música e cultura pop latina contemporânea, acontece no dia 18 de novembro no Allianz Parque

Atendendo aos inúmeros pedidos dos fãs brasileiros, o RBD anuncia show extra em São Paulo, da turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023. A nova apresentação acontece no dia 18 de novembro, no Allianz Parque. O fenômeno multigeracional RBD - o grupo mais relevante e importante da música e cultura pop latina contemporânea - embarcará em uma das turnês mais esperadas da história para celebrar um legado de 20 anos de música, produzida pela T6H Entertainment e Live Nation.

Para o show extra em São Paulo, clientes Banco BRB terão pré-venda exclusiva no dia 02 de fevereiro, começando às 10h online e às 12h nas bilheteria oficial. Para o público geral, a venda começa no dia 03 de fevereiro, nos mesmos canais e horários. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros por clientes BRBCard e 3x sem juros para os demais cartões, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço).

A primeira data da turnê será muito especial para a banda e para os fãs, pois acontecerá no estádio Sun Bowl em El Paso, Texas, localizado perto da fronteira EUA/México. O estádio de 40 mil lugares simboliza o apelo transcultural do RBD e o impacto revolucionário na cultura que uniu muitas nações. O grupo tocará em grandes estádios em Dallas, Houston, Chicago e Los Angeles, além de arenas icônicas como Madison Square Garden em Nova York, Grand Garden Arena em Las Vegas, Viejas Arena em San Diego, entre outras. No México, se apresentarão no emblemático Foro Sol na Cidade do México. No Brasil, os shows acontecerão em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro (nova data) no Allianz Parque; e no Rio de Janeiro, dia 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos Engenhão.

‌



Acompanhe a tour nas redes sociais:

Instagram: @soyrebeldetour

‌



Twitter: @soyrebeldetour

Sobre a T6H Entretenimento

‌



A T6H Entertainment é uma agência de entretenimento especializada em gerenciamento de artistas, desenvolvimento criativo de shows e turnês. A lista de talentos inclui RBD, Leon Leiden, Nanpa Básico, Esteman, Chiquis Rivera, Edith Marquez, entre outros. Visite @t6hent no Instagram.

Sobre a Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a principal empresa de entretenimento no mundo, composta por líderes do mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para mais informações, visite www.livenation.lat e www.livenationentertainment.com.

Visite as redes sociais da Live Nation Brasil:

https://www.facebook.com/livenationbrasil/

https://www.instagram.com/livenationbr/

https://www.twitter.com/livenationlatam

https://twitter.com/livenationbr

SERVIÇO - RBD|YO SOY REBELDE 2023

SÃO PAULO

Datas: 17 de novembro de 2023 (sexta-feira)

18 de novembro de 2023 (sábado)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 210,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS:

CADEIRA SUPERIOR - R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA - R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$ 280,00 e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira

PARA SHOW DO DIA 17/11:

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Dos dias 24 a 28/01 (terça à sábado):

Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

Praça Charles Miller – Pacaembu - São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

24/01 (terça): Exclusivo para clientes BRBCard. Atendimento a partir do meio-dia. A fila será fechada às 17h. O atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos antes desse horário.

25 e 26/01 (quarta e quinta): Exclusivo para clientes BRBCard. Atendimento das 10h às 17h – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

27/01 (sexta): Atendimento a partir do meio-dia. A fila será fechada às 17h. O atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos antes desse horário.

28/01 (sábado): Atendimento das 10h às 17h – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.

A partir de 31/01 - MEDIANTE DISPONIBILIDADE

Allianz Parque - Bilheteria A

Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca - São Paulo/ SP

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h - Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.

PARA O NOVO SHOW, DIA 18/11:

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

Praça Charles Miller – Pacaembu - São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

02/02: Exclusivo para clientes BRBCard. Atendimento das 10h às 17h – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

03/02: Atendimento das 10h às 17h – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.

A partir de 04/02 - MEDIANTE DISPONIBILIDADE

Allianz Parque - Bilheteria A

Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca - São Paulo/ SP

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h - Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada

RIO DE JANEIRO

Data: 19 de novembro (domingo)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos

Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$ 195,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR OESTE - R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR LESTE - R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE - R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE - R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

PISTA | CADEIRA SUL - R$ 230,00 meia entrada e R$ 460,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia e R$ 850,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

24/01 (terça): Exclusivo para clientes BRBCard .Atendimento a partir do meio-dia. A fila será fechada às 17h. O atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos antes desse horário.

25 e 26/01 (quarta e quinta): Exclusivo para clientes BRBCard .Atendimento das 10h às 17h – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

27/01 (sexta): Atendimento a partir do meio-dia. A fila será fechada às 17h. O atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos antes desse horário.

Após essas datas, MEDIANTE A DISPONIBILIDADE, o funcionamento segue de terça a sábado das 10h às 17h

Não há funcionamento aos feriados e em dias de eventos de outras empresas.

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇOS

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada