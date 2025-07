Rebeca Lindsay e Silfarley celebram a força do brega do Norte e Nordeste em novo single "Traí Mesmo" Depois de emocionar o público com seu projeto audiovisual "Conexões", gravado em Belém do Pará, a cantora paraense Rebeca Lindsay,... Cartão de Visita|Do R7 01/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 13h57 ) twitter

Depois de emocionar o público com seu projeto audiovisual "Conexões", gravado em Belém do Pará, a cantora paraense Rebeca Lindsay, conhecida como a Rainha das Marcantes, se une a ninguém menos que Silfarley, o Rei da Seresta, para lançar um hino de superação e lei do retorno: “Traí Mesmo”.



A música é um brega romântico, moderno, com aquela pegada de sofrência que tanto conecta os públicos do Norte e do Nordeste. Com uma letra direta, forte e empoderada, "Traí Mesmo" fala sobre dar o troco na mesma moeda, em uma relação marcada pela dor da traição — mas agora, quem dá as cartas é quem foi ferido.

Sobre a parceria: “Ter Silfarley comigo nesse feat é uma honra enorme! Ele é uma potência da seresta, um fenômeno do Nordeste que arrasta multidões com sua voz marcante e sua verdade. Juntar nossos estilos, que são tão populares e amados, só poderia resultar em música boa, cheia de sentimento e história. Tenho certeza que o público vai se identificar demais!”, declara Rebeca Lindsay.

Sobre a música: O refrão é forte, gruda na cabeça e promete ser hit nas playlists de quem viveu — e sobreviveu — a uma decepção amorosa: "Traí, trai mesmo! Que é pra você sentir a dor que eu senti Eu te perdoei, mas eu não esqueci".

O lançamento faz parte da sequência de novidades da carreira de Rebeca Lindsay, que segue elevando o tecnomelody, conectando ritmos e mostrando a força da música do Norte em todo o Brasil. “Traí Mesmo” já está disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube, com clipe extraído do DVD “Conexões”, que contou também com participações de Priscila Senna, Manu Bahtidão, Allanzinho, Valeria Paiva e Banda AR-15.

"Traí Mesmo": https://onerpm.link/ traimesmo