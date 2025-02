Salinas (PA) inaugura nova passarela na Praia do Maçarico e consolida posição como destino turístico A Praia do Maçarico, em Salinópolis, um dos destinos mais procurados do litoral paraense, conta agora com uma nova passarela de acesso... Cartão de Visita|Do R7 30/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h46 ) twitter

A Praia do Maçarico, em Salinópolis, um dos destinos mais procurados do litoral paraense, conta agora com uma nova passarela de acesso. Com 360 metros de extensão, a novidade inaugurada recentemente oferece aos visitantes infraestrutura completa.

Com 360 metros de extensão, a nova passarela oferece um trajeto seguro e acessível, além de comodidades que tornam o passeio ainda mais agradável. São quiosques de alimentação e comércio, bancos de madeira e concreto para descanso, ciclofaixa, bicicletários, chuveiros refrescantes, além de um sistema inteligente de iluminação LED alimentado por energia solar, garantindo mais segurança e sustentabilidade. Para aqueles que desejam apenas contemplar a beleza natural, uma área especial foi projetada para apreciar a vista do mar.

Além disso, a estrutura conta com 24 banheiros, incluindo opções para Pessoas com Deficiência (PcD), e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para garantir a preservação do meio ambiente e da saúde pública.

O espaço deve se tornar um ponto de encontro para famílias e amigos, contribuindo para o desenvolvimento turístico da região. A Praia do Maçarico já é um atrativo bastante visitado, oferecendo calçadão extenso e uma orla repleta de bares e restaurantes.

Aqualand Resort tem hospedagem completa com acesso ao maior parque aquático da região Norte

Para quem visita Salinas, o Aqualand Resort é uma das principais opções de hospedagem. Em sua estrutura, conta com 364 acomodações completas, serviços de qualidade e uma diversificada seleção de restaurantes, além de opções gastronômicas que abrangem massas, grelhados e lanches.

Os hóspedes do Aqualand Resort também têm acesso a todas as atrações do Aqualand Park, o maior complexo aquático do Norte do país. Com mais de 20 atrações para todas as idades, incluindo a Enseada de Netuno, uma piscina com ondas, e o Aqua Kids, espaço com baldão, brinquedos aquáticos e escorregadores para a criançada, o parque aquático garante diversão e relaxamento para toda a família.

Para mais informações, acesse: aqualandresort.com.br.