Seis hotéis da Louvre Hotels Group – Brazil conquistam o Travellers' Choice 2025 Avaliação feita por viajantes premia destaques de 2024 Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h18 )

Com seis anos de atuação no Brasil, a rede francesa Louvre Hotels Group – Brazil comemora mais seis importantes conquistas internacionais. Os hotéis Royal Tulip Holambra, Golden Tulip Brasília Alvorada, Golden Tulip Goiânia Address, Golden Tulip Porto Vitória, além do Tulip Inn Campos dos Goytacazes e do Tulip Inn Itaguaí, ambos no Rio de Janeiro, conquistaram o Prêmio Travellers' Choice 2025, ranking que elege os 10% melhores do mundo.

Anteriormente chamada de Certificado de Excelência, a premiação é um reconhecimento a hotéis que recebem habitualmente ótimas avaliações dos usuários e demonstram um compromisso com excelência em hospitalidade. Todos os anos, o Travellers’ Choice analisa as avaliações, pontuações e itens salvos por viajantes de todo o mundo, reunindo essas informações para mostrar o que há de melhor nos setores turístico e hoteleiro.

“Integrar mais uma vez a lista dos melhores entre os melhores é materializar nosso certificado de excelência, que nos posiciona no grupo dos 10% melhores hotéis do mundo, por escolha dos viajantes de diferentes culturas. Esse reconhecimento nos projeta nacional e internacionalmente e nos estimula a continuar investindo nos serviços de alta qualidade oferecidos pelos nossos empreendimentos. Nossa proposta continua sendo a de sempre promover uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejam desfrutar de um dos nossos hotéis”, diz o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

Serviço:

Louvre Hotels Group – Brazil

Site Institucional: www. louvrehotelsgroup.com.br

Redes sociais: @louvrehotelsbr

Hotline: (21) 99317-0009 (segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h30) ou faleconosco@goldentulip. com.br