Seu Jorge, Cidade Negra, Planet Hemp e mais: João Rock celebra encontros históricos e emocionantes Festival foi palco de conexões inéditas entre gerações, ritmos e vozes, em uma noite marcada por simbolismo e diversidade sonora Cartão de Visita|Do R7 18/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h16 )

A 22ª edição do João Rock, realizada no último sábado (14), em Ribeirão Preto, foi marcada por apresentações potentes e encontros que reforçaram a essência do festival: a união entre artistas, estilos, gerações e histórias. Palco de momentos inesquecíveis, o evento mais uma vez foi além da música e promoveu conexões únicas que emocionaram o público.

Comandado por Toni Garrido e Bino Farias, o Cidade Negra protagonizou, no Palco João Rock, uma verdadeira celebração cultural. A apresentação contou com participações especiais, como o cantor Rael — que assistia ao show nos bastidores após se apresentar minutos antes no mesmo palco — e os músicos Tula Ben Ari, Mermans Mosengo e Jason Tamba, do projeto global Playing For Change. O resultado foi um espetáculo carregado de simbolismo, emoção e mensagens de paz, com canções como Downtown, Easy (Like Sunday Morning), Is This Love e A Sombra da Maldade.

Reforçando o compromisso do festival com a valorização da cultura urbana, a banda ainda convidou ao palco o multicampeão de skate Sandro Dias, o Mineirinho, e o jovem talento Pietro Astolfi Gemignani, de apenas 11 anos. Juntos, os esportistas fizeram uma performance ao vivo com os skates durante a música “O Erê”, representando a força do esporte, da juventude e da diversidade que movem o João Rock.

Foi também no Palco João Rock que BNegão, um dos vocalistas do Planet Hemp, fez um feat inesperado com BaianaSystem, que agitou o público no Parque Permanente de Exposições.

Já no Palco Brasil, em uma edição dedicada à black music nacional, a banda Farofa Carioca, conhecida por misturar ritmos brasileiros com crítica social e irreverência, protagonizou um reencontro histórico. Além das participações marcantes de Paula Lima e do ícone da soul music brasileira Hyldon, o show contou com a presença de Seu Jorge, um dos fundadores da banda, que retornou ao palco ao lado dos ex-companheiros para celebrar a trajetória e as origens do projeto.

Seu Jorge ainda proporcionou mais um momento surpresa ao surgir no Palco João Rock durante a apresentação do Planet Hemp. Tocando flauta e cantando a música “Nunca Tenha Medo”, o artista foi uma das participações especiais no show que encerrou o festival com a energia característica de Marcelo D2 e BNegão. Na sequência, o grupo BaianaSystem também subiu ao palco, completando um encontro musical que trouxe à tona um Brasil plural, que mistura protesto, cultura de rua e ancestralidade.