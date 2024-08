Show ‘Abba Experience in Concert’ revive sucessos da banda sueca em Araraquara Com mais de 30 artistas no palco, o show revive a trajetória de uma das maiores bandas da música pop de todos os tempos Cartão de Visita|Do R7 07/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 18h06 ) ‌



Com mais de 30 artistas no palco, o show revive a trajetória de uma das maiores bandas da música pop de todos os tempos. A apresentação será no dia 9 de agosto (sexta), às 20h, no CEAR, e os ingressos já estão à venda pela internet

Os fãs da lendária banda sueca Abba poderão reviver alguns de seus maiores sucessos, como “Gimme! Gimme! Gimme!”, “Mamma Mia”, “Fernando” e “Dancing Queen”, no dia 9 de agosto (sexta), às 20h, no palco do CEAR Araraquara (rua Ivo Antonio Magnani, 430 - Fonte Luminosa). Os ingressos para o “Abba Experience in Concert” estão disponíveis para compra pelo site Bileto (veja serviço abaixo).

O espetáculo é uma megaprodução que celebra a trajetória de uma das maiores bandas da música pop de todos os tempos, trazendo ao palco seus grandes sucessos. Com 30 integrantes, incluindo quatro cantores, banda, orquestra e balé, a atração é inteiramente executada ao vivo.

Além das músicas, o show se destaca pelo cenário impressionante, coreografias elaboradas, trocas de figurinos e iluminação de última geração, proporcionando uma verdadeira viagem musical e visual que remete à era "Disco". "As músicas do Abba são atemporais, com letras muito bonitas e melodias que ninguém fez igual até hoje. São canções que foram passadas de geração em geração, que os avós ouviram e passaram para os filhos e depois para os netos... sempre ouvimos histórias assim das pessoas que assistem ao show", conta a cantora Flavia Mirella Mengar, que interpreta a vocalista Anni-Frid no palco.

O show conta com a direção geral de Bruno Rizzo, conhecido por dirigir grandes produções como "Queen Experience In Concert" e "Elvis Experience Tribute in Concert". A direção executiva fica a cargo de Daniela Schiarreta, e a direção residente é de Ewerton Novaes, com realização da Live Co. A turnê de "Abba Experience in Concert" já passou por mais de 70 cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, atingindo um público de mais de 100 mil pessoas.

Serviço

Abba Experience in Concert

Data: 9 de agosto de 2024 (sexta)

Horário: 20 horas

Local: CEAR (rua Ivo Antonio Magnani, 430 - Fonte Luminosa - Araraquara/SP).

Classificação: livre

Ingressos:

Setor 1 – 1º lote: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)

Setor 2 – 1º lote: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)

Vendas: https://bilheto.com.br/ comprar/2345/abba-experience (valor + taxa)