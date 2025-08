Sony Music e Som Livre firmam parceria com Renato Sertanejeiro para ação especial A iniciativa inédita une os selos do Grupo Sony Music Entertainment Brasil em uma experiência imersiva no Rancho do Sertanejeiro, com... Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A iniciativa inédita une os selos do Grupo Sony Music Entertainment Brasil em uma experiência imersiva no Rancho do Sertanejeiro, com apoio da plataforma Filtr Music

Ezequias Mendes

O Grupo Sony Music Entertainment Brasil, por meio da sua plataforma de entretenimento Filtr Music, anuncia uma colaboração inédita com o influenciador Renato Sertanejeiro durante o Festival de Barretos 2025 — o maior evento de rodeio da América Latina, que acontece entre os dias 21 e 31 de agosto, no tradicional Parque do Peão, em Barretos (SP).

A ação marca a primeira grande parceria conjunta entre os selos Sony Music Brasil e Som Livre, agora unificados sob o Grupo Sony Music Entertainment Brasil, e acontecerá no Rancho do Sertanejeiro — espaço exclusivo que será palco de ativações com artistas, gravações especiais e produção de conteúdo em tempo real para redes sociais e plataformas digitais.

Instalado em uma mansão próxima ao evento, o Rancho foi projetado para abrigar diferentes formatos de conteúdo audiovisual, como apresentações ao vivo, performances acústicas e gravações de bastidores. Também estão previstas gravações de DVDs e entrevistas com artistas. A cobertura será conduzida pelas equipes de marketing das duas gravadoras, com ativações nas redes sociais e interações com fãs e influenciadores.

‌



Entre os artistas confirmados estão Guilherme & Benuto, Murilo Huff, Fernando & Sorocaba, Yasmin Santos, Fiorella, Kaique & Felipe, VH e Alexandre, Diego & Arnaldo, Mariana & Mateus, Bruno César & Rodrigo, Danilo & Davi, além de representantes da nova geração do sertanejo universitário como Abel & Benício (Open Mé), entre outros nomes em destaque no gênero.

Fernando Cabral, CEO da Sony Music Entertainment Brasil, destaca:

“O Grupo Sony Music hoje conta com 7 dos 10 artistas sertanejos mais relevantes do mercado. Desenvolver e potencializar talentos faz parte do nosso DNA, e os projetos realizados pelo Filtr Music são uma extensão direta desse compromisso com inovação, visibilidade e conexão com o público.”

‌



Wilson Lannes, COO da Sony Music Entertainment Brasil, complementa:

“Essa união dos selos em um projeto desse porte representa o início de uma nova fase, em que o trabalho conjunto nos permite ampliar o alcance e impacto das nossas ações. Estar presente em Barretos com o Rancho do Sertanejeiro reforça nossa relevância dentro do cenário sertanejo.”

Renato Sertanejeiro, influenciador e idealizador do projeto:

“Sempre quis criar uma experiência que unisse artistas, criadores e fãs num ambiente real, ao vivo, com a cara do sertanejo. Poder fazer isso em Barretos, com o apoio da Filtr Music, Sony e Som Livre, é um sonho realizado. Vamos mostrar o sertanejo como ele realmente é: popular, vibrante e cada vez mais conectado com o digital.”

Todo o conteúdo produzido será lançado nos canais oficiais da Filtr Music e Som Livre no YouTube, além das redes sociais das marcas e dos artistas participantes. O projeto também terá ampla divulgação durante e após o festival, reafirmando o papel do grupo