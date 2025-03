Sorriso Maroto anuncia atrações do navio "Sorriso As Antigas" para 2025 Péricles, Ferrugem, Xanddy Harmonia, Dennis, Os 4 Amigos e mais artistas confirmados no festival em alto-mar Cartão de Visita|Do R7 19/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h45 ) twitter

O Sorriso Maroto promete um final de semana inesquecível para os fãs com o navio “Sorriso As Antigas”, que acontecerá de 21 a 24 de novembro de 2025. Em parceria com a PromoAção, maior empresa de festivais em alto-mar do mundo, o grupo levará seus sucessos para os mares a bordo do luxuoso MSC Preziosa. O percurso seguirá o tradicional roteiro partindo do Porto de Santos, passando por Angra dos Reis e Búzios, e retornando a Santos.

Já o line-up do festival conta com grandes nomes da música e do humor, garantindo uma programação intensa. Entre as atrações confirmadas estão Péricles, Ferrugem, Xanddy Harmonia, Dennis das Antigas, Thiago Martins (ex-Bom Gosto) e Sorriso Eu Gosto No Pagode. No humor, o público poderá se divertir com Os 4 Amigos e Bruna Louise.

“Estamos muito felizes em poder reproduzir a experiência do ‘Sorriso As Antigas’ agora em alto-mar”, comemora Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto. “Será uma grande oportunidade para uma imersão no universo do Sorriso. Vamos estar 100% com a galera no navio, curtindo com eles e criando nesses três dias uma experiência única para quem gosta do Sorriso Maroto.”

Os passageiros terão a chance de assistir a uma apresentação especial do show “Sorriso As Antigas”, com três horas de duração, além do formato sunset “Sorriso Eu Gosto no Pagode”, que contará com participações especiais. Além dos shows, o navio oferecerá diversas atrações como piscinas, cassino, tobogã e espaços interativos exclusivos.

Garanta sua cabine no site da PromoAção e prepare-se para viver uma experiência única e garantir seu lugar nesse festival em alto-mar!