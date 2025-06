Stray Kids lança "Hollow", terceiro mini álbum japonês “Hollow”, o terceiro mini álbum japonês do Stray Kids, com cinco faixas originais no idioma, já está disponível nesta quarta (18) Cartão de Visita|Do R7 19/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h35 ) twitter

Escute o mini álbum: https://SMB.lnk.to/ Hollow

Assista ao clipe de “Hollow”: https://www.youtube.com/watch? v=F4qFzuCA9Po

“Hollow”, o terceiro mini álbum japonês do Stray Kids, com cinco faixas originais no idioma, já está disponível nesta quarta (18). Este é o primeiro mini álbum do grupo composto apenas por músicas inéditas em japonês. Todas as cinco faixas foram escritas pelo 3RACHA, a unidade de composição do Stray Kids, e algumas músicas estavam guardadas há anos, à espera do momento certo para serem lançadas.

A faixa foco, “Hollow”, é uma canção com melodia suave e letras melancólicas. O título carrega um duplo significado: do inglês “hollow” (vazio) e do coreano “홀로 (hollo)”, que significa “sozinho” ou “solitário”. A letra expressa sentimentos de vazio e momentos de tristeza súbita que surgem sem aviso, e transmite o desejo do Stray Kids de estar presente para o STAY (nome dos fãs do grupo) nesses momentos solitários, preenchendo o vazio com sua música.

O videoclipe foi filmado ao longo de dois dias em Seul e apresenta uma narrativa em que os membros interpretam o Pinóquio, gradualmente se transformando em humanos reais. A história visual acompanha essa jornada emocional. Hyunjin e Seungmin se desafiaram em cenas com cabos, simulando quedas ao chão que acrescentam um tom dramático ao clipe.

O refrão traz uma coreografia emotiva que traduz o conflito interno e os temas da música. Diferente da energia explosiva que costuma marcar o estilo do grupo, essa performance revela um lado mais expressivo e sensível do Stray Kids. O videoclipe já ultrapassou 6,8 milhões de visualizações em uma semana no YouTube.

Atualmente, o Stray Kids está em sua maior turnê mundial até hoje, a “Stray Kids World Tour”, com 55 shows em 34 países e regiões, que deve atrair um total de 2,2 milhões de fãs ao redor do mundo — possivelmente estabelecendo um recorde histórico de público para o K-pop.

O grupo se tornou o primeiro da história a estrear seus seis primeiros álbuns no topo da Billboard 200 e já ultrapassou 8,3 bilhões de streams no Spotify, sendo o segundo boygroup de K-pop a atingir essa marca e o primeiro entre os grupos da quarta geração.

Este lançamento marca o primeiro projeto japonês do grupo em comemoração ao 5º aniversário de estreia no Japão.

TRACKLIST

Hollow ※Faixa Foco Parade Never Alone just a little FATE (Título em japonês: 宿命)

Sobre Stray Kids

O Stray Kids fez sua estreia em março de 2018 com o mini álbum “I am NOT”. Desde o início, o grupo chamou atenção por seu talento excepcional, com os próprios membros escrevendo, compondo e produzindo suas músicas.

Em 2024, fizeram história com o lançamento coreano “SKZ-HOP HIPTAPE: 合 (HOP)”, que estreou em 1º lugar na Billboard 200 dos EUA. Esse foi o sexto álbum consecutivo do grupo a alcançar o topo do ranking — um feito inédito. O Stray Kids se tornou o primeiro artista no mundo a realizar esse marco, consolidando sua posição como um dos grupos mais bem-sucedidos dos anos 2000 na Billboard 200.

A popularidade do grupo ultrapassa as fronteiras do Japão e da Coreia, tornando-se um verdadeiro fenômeno global. Atualmente, eles estão em sua maior turnê mundial, com 55 shows em 34 países e regiões. Passando por Ásia, Sudeste Asiático, América do Norte, América do Sul e Europa, a turnê deve reunir um público total de 2,2 milhões de fãs — com potencial para estabelecer um novo recorde de público na história do K-pop.

O nome “Stray Kids” carrega o significado de romper com tradições, formas e sistemas ultrapassados. Esse espírito rebelde e autêntico também está presente na formação do grupo — liderada por Bang Chan, que teve papel central na escolha dos membros — e nas fortes habilidades de autogestão e autoprodução, que continuam sendo uma das maiores forças do Stray Kids.

Escute:

Spotify | Apple Music | Amazon Music