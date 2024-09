Sucesso nas redes sociais, Anny Koch lança "Gado Favorito" pela Midas Music Anna Júlia Tiezzi de Freitas, mais conhecida como Anny Koch, é uma cantora, compositora e criadora de conteúdo brasileira de apenas... Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 21h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 21h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-