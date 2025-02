Tate Mcrae lança seu aguardado terceiro álbum "So Close To What" Vídeo oficial da nova música "Revolving Door" já está disponível Cartão de Visita|Do R7 21/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h46 ) twitter

A sensação do pop multiplatina Tate McRae lança seu tão aguardado terceiro álbum “So Close To What” via RCA Records. O álbum representa os momentos avassaladores da vida, quando o caminho à frente pode parecer interminável e o destino inexistente. É uma exploração introspectiva sobre autodescoberta, amor e nostalgia. O álbum e suas músicas navegam pelas emoções cruas de curar um coração partido e pelas hesitações ao se apaixonar novamente, abordando as belas e, às vezes, duras realidades do que significa ser mulher e abraçar uma nova confiança. Envolvido em uma produção pop irresistível e letras sem filtros, “So Close To What” foi escrito e produzido por grandes hitmakers como Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen, Julia Michaels, entre outros.

O álbum inclui “Sports car”, que explodiu nas redes sociais com mais de 1 milhão de criações no TikTok e atualmente está no top 15 das rádios pop dos EUA. Também apresenta “It’s ok I’m ok”, que alcançou o #1 na parada Hot Dance/Pop Songs da Billboard e se tornou a música de maior estreia da carreira de Tate no Hot 100 da Billboard.

Hoje, Tate tambem lança o videoclipe oficial de sua nova música “Revolving door”, dirigido por Aerin Moreno (Tyla, Tinashe) e coreografado por Robbie Blue (Charli XCX, Doechii). O vídeo mostra Tate presa em um espaço liminar, dançando continuamente e incapaz de sair por qualquer porta. A produção ilustra sua relação com a porta giratória de sua vida e carreira, quando o destino parece indefinido.

Faixas “So Close To What”

Miss possessive 2 hands Revolving door bloodonmyhands (feat. Flo Milli) Dear god Purple lace bra Sports car Signs I know love (feat. The Kid LAROI) Like I do It’s ok I’m ok No I’m not in love Means I care Greenlight Nostalgia

No próximo mês, Tate embarca na turnê global “Miss Possessive”, que contará com 80 shows na América do Sul, Europa, Reino Unido e América do Norte. Produzida pela Live Nation, a turnê começa em 18 de março com uma série de shows e apresentações em festivais no México, Argentina, Chile, Colômbia e Brasil (Sábado, 29 de março - São Paulo - Lollapalooza Brasil) antes de seguir para a Europa em maio. Tate se apresentará em Portugal, Espanha, Irlanda, França e outros países antes de encerrar essa etapa em junho, com novos shows adicionados em Nottingham, Londres e Manchester. Na América do Norte, a turnê começa em 3 de outubro, em Seattle, WA, no Climate Pledge Arena, incluindo novas cidades como Salt Lake City, Houston, Omaha, Raleigh e Palm Springs. Tate também retornará a cidades esgotadas anteriormente, adicionando segundos e terceiros shows em locais como Chicago, Boston, Detroit, Nova York e Los Angeles.

Abaixo está a agenda completa da turnê. Para os shows recém-anunciados (em negrito), a venda geral de ingressos começa na quinta-feira, 27 de fevereiro, às 11h (horário local), em TateMcRae.com.

Sobre Tate McRae:

Cantora, compositora e dançarina, Tate McRae acumulou mais de 12,9 bilhões de streams ao longo da carreira e múltiplos hits #1 no Top 40. Recebeu inúmeros prêmios, incluindo Artista do Ano no JUNO Awards 2024, além de indicações para cinco prêmios Billboard Music Awards, três MTV VMAs, múltiplos People’s Choice Awards e iHeartRadio Music Awards. Foi destaque na lista Power of Young Hollywood 2022 da Variety, no 21 Under 21 da Billboard por quatro anos consecutivos e no 30 Under 30 da Forbes em 2021, sendo a musicista mais jovem da lista.

Seu single de maior sucesso, “you broke me first”, certificado 4x Platina pela RIAA, acumulou mais de 2,4 bilhões de streams desde seu lançamento em 2020. Tate colaborou com artistas como Regard & Troye Sivan no hit “You”, além de Khalid na faixa “working”, Tiësto em “10:35” e Jeremy Zucker no viral “that way”. Seu álbum de estreia, i used to think i could fly (2022), alcançou o #1 na parada de álbuns globais do Spotify e entrou no Top 10 de vários países. A Billboard elogiou o trabalho dizendo que Tate “entra no estrelato” e o GRAMMY.com destacou que “cada faixa mostra que McRae está pronta para ser uma das superestrelas mais autênticas de sua geração”.

Natural de Calgary, Tate lançou seu segundo álbum, THINK LATER (2023), consolidando-se no cenário pop. O álbum estreou em #4 na parada de álbuns da Billboard e já soma mais de 4,2 bilhões de streams globais. O disco inclui o hit 3x Platina “greedy”, que alcançou o #1 no Billboard Global 200, Global Excl. US, Spotify Global e nas rádios pop dos EUA. O Los Angeles Times declarou que Tate está “pronta para o estrelato pop”, enquanto a Vogue afirmou que ela está “dominando o mundo”.

Versátil no palco, Tate McRae cativa audiências em todo o mundo, combinando vocais poderosos com coreografias eletrizantes e autenticidade em cada apresentação.