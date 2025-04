Thalles Roberto se junta a Jorge na emocionante "Avenida do Arrependimento" Artista vencedor do Grammy Latino 2024 na categoria de Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, Thalles Roberto embarca em um novo... Cartão de Visita|Do R7 14/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute: https://smb.lnk.to/Ep- AvenidadoArrependimento

Assista: https://youtu.be/zPD39UyUky0? si=RXWhbYEOR3MULJxU

Artista vencedor do Grammy Latino 2024 na categoria de Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, Thalles Roberto embarca em um novo projeto ao vivo, intitulado “Avenida do Arrependimento”. Com 12 faixas, o trabalho tem produção do renomado Dudu Borges e participação do cantor Jorge. Nesta segunda (14), Thalles apresenta o primeiro EP do projeto, “Avenida do Arrependimento Vol.1”, com 4 músicas e destaque para a faixa-título, em colaboração com Jorge, que estreia com vídeo oficial.

Escrita por Thalles Roberto, a música é um profundo e sincero convite ao fortalecimento da relação com Deus, mesmo nos momentos de afastamento. Ainda que algo tenha se perdido e que não seja possível enxergar uma saída, a canção fala sobre o caminho do arrependimento, em direção ao colo acolhedor de Deus. Com uma letra emocionante, a música ganha ainda mais intensidade e significado na união das potentes vozes de Thalles e Jorge.

‌



A parceria surgiu de forma imprevisível: inicialmente, a canção seria gravada por Thalles, mas a união dos dois artistas em “Avenida do Arrependimento” surgiu como ideia em uma visita de Jorge ao estúdio de Dudu Borges, onde Thalles gravava o novo projeto. A química entre as vozes e a emoção do encontro deram origem a essa linda colaboração.

“Foi algo totalmente inesperado, espontâneo, de coração. O Jorge esteve no estúdio, ouviu as músicas, se emocionou profundamente com ‘Avenida do Arrependimento’, e tudo aconteceu de forma natural, sem planejamento. Fiquei muito impressionado, não apenas com a potência vocal do Jorge, mas com a forma como ele coloca o coração na voz. Cantar já é algo desafiador, mas cantar com a alma, com emoção verdadeira, é algo raro — e ele faz isso como ninguém. Foi um privilégio imenso tê-lo nesse projeto. É algo que vou guardar comigo para sempre”, compartilha Thalles.

‌



A música chega acompanhada de vídeo que registra a parceria dos dois artistas em estúdio. Privilegiando a interpretação, o clipe cria a atmosfera perfeita para transportar a potente mensagem de “Avenida do Arrependimento” aos espectadores. Além da faixa que dá título ao novo projeto de Thalles Roberto, o primeiro volume do trabalho traz as inéditas “Chuá”, “Barquinho” e “Saudade de Você”.

A produção musical do projeto “Avenida do Arrependimento” é de Dudu Borges, conhecido no mercado sertanejo, por trás de trabalhos com artistas como Jorge & Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima, entre outros. Os músicos também foram cuidadosamente selecionados, incluindo o baterista norte-americano Aaron Sterling, que já trabalhou com nomes internacionais de destaque, como John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles e Avril Lavigne, e o guitarrista indicado ao Grammy Latino Wilson Sideral. O trabalho será dividido em volumes até o lançamento do álbum completo, com 12 faixas no total.

‌



“Estou extremamente grato pela produção do Dudu Borges — um nome que dispensa apresentações. Sempre sonhei em conhecê-lo e em fazermos algo juntos. E Deus, com sua forma sobrenatural de conduzir as coisas, desenhou esse encontro de uma maneira única. O Dudu é um cara que tem um cuidado impressionante com a essência da música. Ele preserva o sentimento, respeita o elemento original da composição e, acima de tudo, valoriza o coração do artista. Por isso, essa parceria foi perfeita. Senti que encontrei alguém que conseguiu traduzir, com fidelidade, a intenção original do meu coração”, conta Thalles.

Dudu também fala sobre o projeto: “Esse álbum não foi feito por nós. Não foi produzido, nem cantado por mérito nosso. Só Deus sabe o como, o quando e o porquê de tudo isso ter acontecido. Esse projeto é muito maior do que eu e o Thalles. É uma verdadeira prova de fé”.