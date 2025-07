The Hives compartilha novo single “Legalize Living” Novo álbum The Hives Forever Forever The Hives será lançado em 29 de agosto de 2025 pelo selo Play It Again Sam Cartão de Visita|Do R7 10/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo álbum The Hives Forever Forever The Hives será lançado em 29 de agosto de 2025 pelo selo Play It Again Sam

Cartão de Visita - Entretenimento

Assista, aqui

Ouça, aqui

A quem possa interessar,

‌



que é todo mundo

Esta mensagem é para informar que a Sensação Internacional do Rock The Hives, a melhor banda ao vivo do planeta e ainda sua nova banda favorita, aclamada em todos os continentes por sua habilidade magistral e ousadia desenfreada no campo do rock, lançou hoje seu mais novo hino, “Legalize Living”.

‌



Retirada de seu sétimo álbum, The Hives Forever Forever The Hives, que será lançado no dia 29 de agosto de 2025 pelo respeitável selo Play It Again Sam, a faixa vem acompanhada de um videoclipe dirigido pelos renomados Filip Nilsson e Henry Moore Selder, com quem a banda já havia colaborado no sucesso anterior, “Paint A Picture”.

Falando sobre a faixa, nas próprias palavras da banda The Hives:

‌



“Você já sentiu como se a vida estivesse te estrangulando um pouco a cada dia? Como um suéter de gola alta apertado ou as mãos de um gnomo de jardim invisível? Você sente que estão te colocando em gaiolas cada vez menores e em horários cada vez mais apertados? Você se identifica com Michael Douglas em Falling Down? Você não está louco! Governos ao redor do mundo têm, lenta mas seguramente, tomado medidas para tornar a própria vida ilegal. Pare de normalizar essa normalização! Junte-se ao The Hives na campanha pela legalização do direito de viver em todos os países! As coisas precisam mudar agora!”

Este novo futuro favorito também sucede sua declaração inicial, “Enough Is Enough”, lançada em abril para anunciar a chegada de sua nova obra-prima, momento marcado por uma apresentação imponente na Cidade do México e, depois, um show aos pés do Rockefeller Center, em Nova York. Outro triunfo musical, “Paint A Picture” mais uma vez entrega uma dose de Rock ‘n’ Roll de alta energia como ninguém mais no planeta.

Em 2025, The Hives farão as seguintes visitas oficiais, incluindo uma passagem pela América do Sul no início do próximo ano como ilustres convidados do My Chemical Romance:

17.10.25 – Sentrume Scene – Oslo

18.10.25 – K.B. Hallen – Copenhague

21.10.25 – Columbiahalle – Berlim

24.10.25 – Zenith – Munique

25.10.25 – Haus Auensee – Leipzig

26.10.25 – Gasometer – Viena

28.10.25 – X-TRA – Zurique

29.10.25 – Alcatraz – Milão

01.11.25 – Sant Jordi Club – Barcelona

02.11.25 – Movistar Arena – Madri

04.11.25 – Sagres Campo Pequeno – Lisboa

19.11.25 – Forest National – Bruxelas

20.11.25 – Zénith Paris – La Villette – Paris

22.11.25 – AFAS Live – Amsterdã

24.11.25 – Utilita Arena – Cardiff

26.11.25 – OVO Hydro – Glasgow

28.11.25 – Aviva Studios – Manchester

29.11.25 – Alexandra Palace – Londres

01.12.25 – Palladium – Colônia

02.12.25 – myticket Jahrhunderthalle – Frankfurt

03.12.25 – Sporthalle – Hamburgo

06.12.25 – Avicii Arena – Estocolmo

22.01.26 – Vive Claro – Bogotá, Colômbia *

25.01.26 – Estádio Nacional – Lima, Peru *

28.01.26 – Estádio Bicentenário – Santiago, Chile *

29.01.26 – Estádio Bicentenário – Santiago, Chile

01.02.26 – Estádio Huracán – Buenos Aires, Argentina *

05.02.26 – Allianz Parque – São Paulo, Brasil *

06.02.26 – Allianz Parque – São Paulo, Brasil *

*com My Chemical Romance

O novo álbum, composto por treze faixas musicais, foi criado com dedicação, intensidade e habilidade na Suécia, em parceria com os renomados produtores Pelle Gunnerfeldt e Mike D do Beastie Boys, e será apresentado da seguinte forma:

(introduction)

Enough Is Enough

Hooray Hooray Hooray

Bad Call

Paint A Picture

O.C.D.O.D

Legalize Living

(interlude)

Roll Out The Red Carpet

Born A Rebel

They Can’t Hear The Music

Path Of Most Resistance

The Hives Forever Forever The Hives

Seu último trabalho, The Death of Randy Fitzsimmons, lançado no ano de 2023, marcou um retorno monumental após uma década de silêncio e recebeu aclamação da crítica de veículos como The New York Times, Rolling Stone, The Guardian e Stereogum, entre muitos outros.

A criação deste mais recente prodígio, The Hives Forever Forever The Hives, teve lugar tanto nos estúdios do Yung Lean/YEAR0001 quanto no Riksmixningsverket — este último batizado em homenagem a ninguém menos que Benny Andersson, o célebre integrante da poderosa ABBA, localizado em Estocolmo. O álbum foi gravado sob a orientação de seu colaborador de longa data, Pelle Gunnerfeldt, cujos trabalhos com Viagra Boys, Yung Lean e Elvira são amplamente reconhecidos. Além disso, um convidado ilustre, Mike D da lendária Beastie Boys, cruzou os mares para se juntar à criação deste magnum opus, recebendo a banda em seu estúdio nas ensolaradas praias de Malibu. E o estimado Josh Homme, do Queens of the Stone Age, também ofereceu sua valiosa consultoria.

The Hives, formado por Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem, gravou seu nome na história do rock ao longo de mais de trinta anos. Suas façanhas os levaram a esgotar ingressos em grandes estádios e a dividir o palco com nomes monumentais como AC/DC e The Rolling Stones. A BBC os declarou "uma força da natureza" e a Rolling Stone incluiu seu álbum Veni Vidi Vicious entre os 100 Melhores Álbuns da Década. Além disso, seu hino Hate To Say I Told You So conquistou um lugar de honra entre as 500 Melhores Músicas dos anos 2000 segundo a Pitchfork. Com milhões de discos vendidos, certificações de platina e diversos prêmios como Grammy, MTV Awards e NME Awards, eles se mantêm como titãs no universo da música. Segundo o lendário Joe Strummer, foi o The Hives quem salvou o rock and roll.

SIGA THE HIVES:

FACEBOOOK / INSTAGRAM / X / YOUTUBE / SPOTIFY

www.thehives.com