Titãs lança videoclipe feito por I.A. para canção 'São Paulo 1' Titãs lança clipe especial para 'São Paulo 1' hoje, dia 25 de abril Cartão de Visita|Do R7 25/04/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h20 )

Titãs lança clipe especial para ‘São Paulo 1’ hoje, dia 25 de abril. Com vídeo feito por Inteligência Artificial, Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto embarcaram no projeto após receberem um convite do diretor de I.A. Arnaldo Belotto, que já trabalhou outros nomes da música brasileira, como Lobão e Rogério Skylab.

Assista AQUI!

“Resolvemos fazer esse clipe porque recebemos um convite do Arnaldo Belotto – aliás, nome curioso esse, né?”, brinca Sérgio Britto. “Ele me contatou com a ideia de fazer algum trabalho conosco e me mandou de exemplo dois clipes que ele tinha feito com inteligência artificial. Arnaldo sugeriu ‘São Paulo 1’ e logo compartilhei com Branco e Tony”, contou.

‘São Paulo 1’, canção lançada em 2022 no álbum Olho Furta-Cor, fala sobre o caos urbano de uma maneira mais lírica. “Achamos que era uma boa música para seguir com esse tipo de trabalho visual”, afirmou Britto.

“Também achei interessante e logo comecei a pensar e sugerir algumas ideias”, compartilhou Branco Mello. “Viajei em um visual inspirado em ‘Metrópolis’ e no ‘M, o Vampiro de Düsseldorf’ do Fritz Lang, misturado com cenas de São Paulo antiga, com bondes, estátuas, fontes, multidão caminhando... Isso tudo editado no tempo acelerado da música em preto e branco, com alto contraste, meio punk, uma homenagem a São Paulo e ao poeta Haroldo de Campos”, completa.

“O que eu mais gostei no clipe, foi justamente essa homenagem a esse grande poeta paulistano. Achei muito legal e oportuna essa ideia da cidade sendo invadida e submersa pelos poemas e pelas páginas escritas por ele”, complementa Tony Bellotto.

Inspirado também pela brutalidade poética da cidade de São Paulo, o vídeo utiliza a estética do expressionismo alemão em preto e branco para transmitir a dureza e potência da metrópole. “Os membros da banda são retratados como trabalhadores de uma grande máquina urbana, enquanto trechos da poesia de Haroldo surgem entre as imagens”, conta Arnaldo Belotto, cineasta com mais de 40 videoclipes no currículo e hoje especializado em I.A.

“Todas as minhas ideias, somadas às do Britto, do Tony e do Arnaldo, foram incorporadas no clipe. Achei o resultado muito bom e bem diferente de todos os clipes que já fizemos”, diz Branco. “Ficamos todos muito satisfeitos com o resultado”, concorda Britto.

No clipe de ‘São Paulo 1’, a cidade e a poesia se fundem visualmente, em uma obra que busca misturar a tecnologia e a sensibilidade artística. Após a geração das imagens, o processo seguiu com montagem e coloração, resultando em um trabalho que traduz a intensidade da capital paulista e o diálogo entre palavra, som e imagem.