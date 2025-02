Us Agroboy Us Agroboy, formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor, tem conquistado o Brasil com seu estilo único e inovador: o "Hip-Roça" Cartão de Visita|Do R7 19/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Us Agroboy, formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor, tem conquistado o Brasil com seu estilo único e inovador: o "Hip-Roça"

Us Agroboy, formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor, tem conquistado o Brasil com seu estilo único e inovador: o "Hip-Roça", uma fusão envolvente entre sertanejo, rap e funk. Com uma sonoridade autêntica e hits que viralizam nas plataformas digitais, os artistas prometem um show inesquecível, repleto de energia, interação e grandes surpresas para o público.

O espetáculo de Us Agroboy vai muito além da música. O palco conta com uma produção diferente, incluindo painéis de LED, efeitos especiais de pirotecnia e máquinas de CO2, criando uma experiência visual imersiva. O cenário remete às raízes sertanejas da dupla, trazendo elementos infláveis inspirados no agro, cercas simulando uma fazenda e um tapete de grama sintética, que transforma o palco em um verdadeiro espaço inspirado no campo.

A interatividade é um dos pontos altos do show! Em dois momentos especiais, o público é convidado a participar diretamente da apresentação. A disputa “Garota Tantão” traz quatro concorrentes para um momento animado no palco, enquanto o “Desafio do Touro Mecânico” coloca cinco pessoas para testar equilíbrio e habilidades ao som do "Hip-Roça".

‌



O repertório, que inclui sucessos como "Tantão”, “Baladinha Rural”, “Soy Boiadero”, “Aquele Love”, “Eu Minto”, “O Agro Nunca Para”, mescla o sertanejo raiz com batidas eletrônicas modernas, consolidando a identidade sonora da dupla. Cada música é acompanhada por um conteúdo exclusivo, garantindo que cada apresentação seja única e memorável.

"Nosso show é uma experiência completa! Queremos que o público sinta a energia do 'Hip-Roça' e viva momentos inesquecíveis com a gente”, conta Jota Lennon. É música, diversão e emoção do começo ao fim”, complementa Gabriel.

‌



Sucesso viral

Us Agroboy celebra o sucesso de “Tantão”, música composta pelo Jota Lennon nos anos 2000 e lançada há menos de um mês em parceria com a dupla Brenno e Matheus e o DJ Ari SL, donos do hit 'Descer Pra BC'.

‌



“Tantão” é uma fusão única que reflete o novo momento do gênero sertanejo. A faixa traz toda a vivência do universo sertanejo, mesclando tradição com a modernidade de batidas eletrônicas. O resultado é um hit que conquistou o público e já ocupa a posição #98 no chart do Spotify Brasil e está entre as 100 músicas virais do país.

Com carisma, autenticidade e inovação, Us Agroboy seguem conquistando multidões por onde passam. Prepare-se para uma noite de pura animação e venha viver essa experiência única com a dupla que está revolucionando a cena musical brasileira!