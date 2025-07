Vanessa da Mata se une à Orquestra Sinfônica Heliópolis em apresentação inédita Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Vanessa da Mata protagoniza um encontro poderoso com a Orquestra Sinfônica Heliópolis... Cartão de Visita|Do R7 25/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h57 ) twitter

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Vanessa da Mata protagoniza um encontro poderoso com a Orquestra Sinfônica Heliópolis em um espetáculo inédito, já disponível gratuitamente no YouTube. Gravado ao vivo em São Paulo, no dia 14 de julho, o show celebra a força da música como ponte entre diferentes universos sonoros e sociais.



No repertório, a artista interpreta sucessos como “Não Me Deixe Só”, “Segue o Som”, “Boa Sorte” e “Ai, Ai, Ai” em versões inéditas com arranjos sinfônicos. A regência é do maestro Edilson Ventureli, que conduz a orquestra formada por jovens talentos do Instituto Baccarelli — uma das mais relevantes iniciativas de formação musical e inclusão social do país.



Vanessa conta que seu processo criativo está profundamente ligado à narrativa. “Sou muito faladora. Minhas letras são longas porque gosto de contar histórias. Se deixassem, eu faria de cada música um livro.” Ela também reflete sobre os desafios do cenário musical atual: “Entendo as mudanças do mercado, mas me recuso a moldar minha arte apenas para atender a algoritmos. A música precisa continuar sendo espaço de profundidade, não só de performance.”



Com quase 30 anos de história, o Instituto Baccarelli transforma vidas por meio da música na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Sua orquestra sinfônica já revelou nomes que hoje atuam em palcos e instituições musicais no Brasil e no exterior.



O espetáculo faz parte do projeto Teatro Bradesco Apresenta, realizado em parceria com a GTS (Global Talent Services), com o objetivo de democratizar o acesso à cultura por meio de produções audiovisuais de alta qualidade. Todo o conteúdo pode ser assistido gratuitamente no canal oficial do Teatro Bradesco no YouTube, que reúne shows, entrevistas e conteúdos especiais com grandes nomes da música brasileira.



Assista aqui: https://www.youtube.com/ live/ThF3-GlrWb0?si= ZeSNb4bcP2MIvw7r