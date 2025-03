Vencedor do grammy Lil Durk lança novo single "Can't Hide It" com Jhené Aiko Artista prepara o lançamento do novo álbum "Deep Thoughts" para 28 de março de 2025 Cartão de Visita|Do R7 28/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h45 ) twitter

Artista prepara o lançamento do novo álbum "Deep Thoughts" para 28 de março de 2025

OUÇA AQUI

PRE-SAVE AQUI

Preparado para fazer uma declaração artística ousada e entregar aos fãs o que eles tanto aguardavam, o superstar do hip-hop, vencedor do Grammy e líder das paradas, Lil Durk retorna com um novo single, “Can’t Hide It”, com participação de Jhené Aiko, já disponível via Alamo Records. Ouça AQUI.

‌



A faixa chega para anunciar a chegada de seu tão aguardado nono álbum de estúdio, Deep Thoughts, que será lançado na próxima sexta-feira, 28 de março de 2025. Faça o pre-save AQUI..

Durk aumentou a expectativa para o lançamento ao divulgar prévias da música nas redes sociais, deixando os fãs ainda mais ansiosos. Ele também compartilhou uma mensagem de voz no Instagram (gravada da prisão), anunciando pessoalmente a chegada de Deep Thoughts. A publicação causou um verdadeiro alvoroço nas redes, deixando claro que os fãs ainda sentem sua falta.

‌



Como ele mesmo escreveu e declarou online, as ruas definitivamente ainda precisam dele...

Levando o público ainda mais fundo em seu universo, Durk e sua esposa India Royale falaram sobre “Can’t Hide It” pela primeira vez durante a participação no quadro “Couples Quiz” da GQ’s . A música reflete o quanto ele a ama. Com uma vibe apaixonada, os acordes de guitarra se misturam a uma batida nostálgica marcada por pratos cintilantes e um baixo pulsante. Mostrando um lado mais sentimental, Durk confessa: “Por alguma razão, você me faz sorrir… Me desculpe, eu não consigo esconder isso.” Enquanto isso, a voz suave de Aiko flutua sobre a produção ao concordar: “Eu não posso nem mentir… Me desculpe, eu não consigo esconder isso.”

‌



Fique de olho no visualizer cinematográfico que acompanhará a faixa em breve.

Durk já começou a preparar o terreno para Deep Thoughts no último outono, com “Late Checkout”, parceria com Hunxcho. A música já acumula dezenas de milhões de streams globalmente e foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs. Prepare-se para mergulhar em Deep Thoughts e muito mais de Lil Durk em 2025.

SOBRE LIL DURK

Lil Durk, de Chicago, não é apenas um dos pioneiros do movimento drill de Chicago, que influenciou uma geração de rappers ao redor do mundo, mas também um dos grandes astros do rap atual e um filantropo. Em 2020, Durk lançou dois álbuns certificados ouro – Just Cause Y'all Waited 2 e The Voice – que alcançaram o #2 na Billboard 200 e renderam 12 entradas na Billboard Hot 100. Em 2021, Durk lançou seu primeiro álbum a alcançar o topo das paradas, The Voice of the Heroes, em parceria com Lil Baby, que lhe garantiu um BET Hip-Hop Award de Melhor Dupla de Rap. Graças à sua sequência de colaborações de alto nível, incluindo faixas com Drake, Kanye West e o hit 3x platina “Back in Blood” com Pooh Shiesty, Durk conquistou o título de artista com mais entradas na Billboard Hot 100 em 2021, com um total de 42. Além de sua carreira solo, Durk também obteve sucesso com seu selo Only The Family, que ajudou a impulsionar a carreira do falecido King Von, pouco antes de sua morte prematura. A coletânea Loyal Bros, lançada em 2021 pelo selo OTF, estreou em #12 na Billboard 200. Em 2022, 7220 estreou no #1 da Billboard 200 e retornou ao topo quatro semanas depois. Com participações de Morgan Wallen, Gunna e Future, o álbum certificado ouro é o mais bem-sucedido de Durk até hoje, acumulando mais de 1 bilhão de streams em apenas dois meses. No ano passado, Durk dominou as paradas com o hino duplo-platina “All My Life” [feat. J. Cole], que lhe garantiu seu primeiro GRAMMY® na categoria Best Melodic Rap Performance.