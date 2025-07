Capacete de Stormtrooper usado em Star Wars é leiloado por mais de R$ 1,3 mi na Comic-Con Item foi usado em cenas no planeta Tatooine, com características que o identificam como um capacete do modelo ‘Sandtrooper’ Cinema|Do R7 29/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h39 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Capacete de Stormtrooper leiloado por mais de R$ 1,3 milhão na Comic-Con.

Item original foi usado nas filmagens de "Star Wars: Episódio IV" e é um modelo 'Sandtrooper'.

O leilão teve cerca de 300 itens da franquia, incluindo sabres de luz e blasters.

Parte da arrecadação será destinada à criação do Museu Saga, para exibir objetos do universo Star Wars. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Além do capacete, outros itens também chamaram atenção no leilão Reprodução/Star Wars

Um capacete original de Stormtrooper usado nas filmagens de “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança” foi arrematado por US$ 256 mil, o equivalente a mais de R$ 1,3 milhão, em um leilão realizado no domingo (27), no Museu Comic-Con em San Diego, nos Estados Unidos.

O item, utilizado por dublês durante as gravações, é considerado uma das seis peças do tipo ainda existentes em coleções privadas. Ele teria sido usado em cenas ambientadas no planeta Tatooine, com características que o identificam como um capacete do modelo “Sandtrooper”. Antes do leilão, o capacete foi exibido na mostra “Defendendo a América e a Galáxia: Star Wars e SDI”, realizada pela Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, em 2024.

A venda foi parte do evento “Ecos da Galáxia”, promovido pela casa Julien’s Auctions em parceria com o canal Turner Classic Movies. A ação reuniu cerca de 300 itens da saga, entre acessórios, documentos de produção e objetos de cena. Muitos deles foram disponibilizados por colecionadores reconhecidos no universo de Star Wars, como Steve Sansweet, Gus Lopez, Duncan Jenkins, Lisa Stevens e Vic Wertz.

Além do capacete, outros itens também chamaram atenção. Três sabres de luz usados por personagens da franquia arrecadaram juntos US$ 153.600. Um deles foi utilizado por Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, outro por Liam Neeson como Qui-Gon Jinn e o terceiro por Ray Park como Darth Maul. Já o blaster usado por Oscar Isaac no papel de Poe Dameron em “O Despertar da Força” foi vendido por US$ 44.800.

‌



Parte do valor arrecadado será destinado à criação do Museu Saga, espaço planejado para reunir e exibir permanentemente objetos originais do universo criado por George Lucas.

