Carro de acrobacias de Roger Moore nos filmes de 007 será leiloado; relembre a história Ator chegou a dizer que se divertiu muito pilotando o veículo durante as gravações em 1981 Cinema|Do R7 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 )

Citroën 2CV ficou marcado na história dos filmes do agente James Bond Divulgação/007.com

O carro de acrobacias usado por Roger Moore no filme “007 - Somente Para Seus Olhos”, da franquia com o personagem James Bond, será leiloado. O Citroën 2CV amarelo, que ficou famoso nas cenas de perseguição do longa de 1981, está disponível em uma venda online organizada pela Heritage Auctions. O leilão já tem lances que chegam a US$ 120 mil (cerca de R$ 662 mil) e deve alcançar até US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) até o encerramento, marcado para 17 de julho.

O modelo é um dos seis veículos usados na gravação da cena, que mostra James Bond, interpretado por Moore, fugindo dos capangas de Hector Gonzalez nos arredores de Madri, na Espanha.

Dos seis carros produzidos para o filme, três foram especialmente reforçados para suportar as exigências da sequência, incluindo um motor Citroën GS mais potente e adaptações no interior. Este é o único dos veículos usados nas filmagens que será colocado à venda.

O Citroën 2CV ficou marcado na história da franquia 007 por ter sido escolhido como o carro favorito de Roger Moore. Em entrevistas, o ator chegou a dizer que se divertiu muito pilotando o veículo durante as gravações. A decisão de incluir o pequeno carro francês em uma das principais cenas de ação partiu do diretor John Glen, que buscava o contraste com os tradicionais carros de luxo usados pelo espião.

A sequência mostra Bond e a personagem Melina Havelock, interpretada por Carole Bouquet, tentando escapar de dois veículos Peugeot 504. O 2CV capota, é colocado de volta sobre as rodas pelos moradores e segue fugindo, inclusive passando por olivais e fazendo manobras arriscadas em estradas de terra.

Após as gravações, três carros sobreviveram. Um ficou com um colecionador britânico, outro foi para a coleção da Citroën e o terceiro, que agora vai a leilão, foi resgatado de um ferro-velho em Paris por um entusiasta da marca. O veículo passou por pequenas reformas, mas mantém várias marcas do uso nas filmagens, como desgastes na pintura e no interior.

O comprador levará junto um certificado de autenticidade que comprova que se trata de um dos carros usados nas cenas dirigidas por Moore e Bouquet. Apesar de estar em condição de exibição, o veículo não é considerado apto para circulação, segundo a plataforma do leilão.

O modelo também faz parte dos planos da Citroën para o futuro. A montadora já indicou que estuda relançar o 2CV em uma versão elétrica, com previsão de chegada ao mercado até 2027.

