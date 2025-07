Chris Hemsworth quase perdeu papel de Thor para lenda da luta livre; saiba quem Triple H, astro do WWE, esteve entre os finalistas para viver o Deus do Trovão, mas agenda lotada abriu caminho para Hemsworth Cinema|Do R7 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

Hemsworth estrelou quatro filmes solo como Thor Divulgação/Marvel

O universo cinematográfico da Marvel consagrou heróis que marcaram a cultura pop. Thor, interpretado por Chris Hemsworth, é um dos mais queridos. Com uma semelhança impressionante com o Deus do Trovão dos quadrinhos, Hemsworth estrelou quatro filmes solo, um recorde no estúdio. Mas você sabia que ele quase perdeu o papel para uma lenda da luta livre?

Paul Michael Levesque, conhecido mundialmente como Triple H, esteve na disputa final para interpretar Thor em 2009. O astro do WWE (World Wrestling Entertainment) tinha tudo para impressionar: um físico imponente e cabelo longo loiro, que lembravam um verdadeiro viking.

Apelidado de “The Game” nos anos 2000, Triple H é uma das maiores estrelas da luta livre. Ele já tinha experiência em Hollywood, com uma participação em “Blade: Trinity” (2004), filme baseado em quadrinhos da Marvel.

Em 2009, ano dos testes para Thor, ele vivia um auge no WWE: protagonizou o WrestleMania XXV, defendendo o título contra Randy Orton, e reviveu a lendária facção D-Generation X ao lado de Shawn Michaels.

Segundo o site Deadline, especializado em Hollywood, Triple H estava na lista final da Marvel, competindo com Hemsworth e o ator Kevin McKidd. Apesar de seu visual perfeito para Thor e presença magnética no ringue, sua agenda cheia no WWE e a falta de experiência em grandes produções cinematográficas pesaram contra ele.

Assim, a Marvel escolheu Hemsworth, que se tornou a face ideal do Deus do Trovão.

Como seria Triple H como Thor?

Paul Michael Levesque, conhecido mundialmente como Triple H, esteve na disputa final para interpretar Thor em 2009 Divulgação/WWE

Imaginar Triple H como Thor é tentador. Com um físico robusto, ele provavelmente precisaria de menos esforço que Hemsworth para alcançar a aparência do personagem, e suas cenas de ação poderiam ser ainda mais intensas, dado seu talento no ringue.

No entanto, carregar um dos papéis principais da Marvel exige também habilidades de atuação, algo que Hemsworth desenvolveu com maestria ao longo dos anos. A inexperiência de Triple H no cinema poderia ser um desafio.

O legado de Triple H

Mesmo sem o papel, Triple H seguiu brilhando no WWE. Com 14 títulos mundiais, ele venceu quase todos os campeonatos da companhia e eventos como o Royal Rumble e o Elimination Chamber.

Conhecido como “O Rei dos Reis”, ele dominou a luta livre nos anos 2000, com destaque para seu décimo título mundial em 2005.

Recentemente, Triple H assumiu o cargo de Diretor de Conteúdo (CCO) do WWE e será introduzido ao Hall da Fama da organização pela segunda vez, agora como indivíduo – a primeira foi com a D-Generation X.

