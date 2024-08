Com dívidas milionárias após acusações de assédio, Kevin Spacey vende mansão a preço baixo Ator, considerado um dos melhores de Hollywood, foi inocentado na Justiça, mas ainda não recuperou sua carreira Cinema|Do Estadão Conteúdo 01/08/2024 - 07h58 (Atualizado em 01/08/2024 - 08h06 ) ‌



Kevin Spacey na série House of Cards Divulgação

A mansão do ator Kevin Spacey em Baltimore, nos Estados Unidos, conhecida por ser construída em cima d’água, foi leiloada na última semana pelo equivalente a R$ 18 milhões, valor bem abaixo do que foi pago pelo ator em 2017, quando desembolsou o equivalente a R$ 31 milhões pelo imóvel.

Spacey, de 65 anos, vencedor de duas estatuetas do Oscar, caiu no ostracismo e enfrenta problemas financeiros após ser acusado de uma série de abusos sexuais que teria cometido ao longo de sua carreira. E o valor por ele obtido no leilão será usado para pagar custos advocatícios dos processos enfrentados pelo ator.

Spacey passou a morar na propriedade após protagonizar a série de sucesso House of Cards. São 830 m² com acesso a um píer, seis quartos, sete banheiros, sauna, cinema, elevador e um terraço na cobertura. O imóvel foi arrematado por um empresário de Baltimore.

Em entrevista que deu em junho ao apresentador britânico Piers Morgan, Spacey admitiu que tem dívidas de milhões de dólares e considera abrir processo de falência. O ator foi inocentado das acusações de abuso em um tribunal de Londres, em 2023.

Em maio, atores amigos de Spacey, como Liam Neeson e Sharon Stone, escreveram uma carta para um jornal britânico pedindo o retorno do ator ao show business. No entanto, no mesmo mês, o documentário Kevin Spacey: A História Não Contada apresentou entrevistas com outras pessoas que se dizem vítimas do ator.